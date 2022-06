Piosenka „We Will Be Better" („Staniemy się lepsi") upamiętnia 25. rocznicę przyłączenia Hongkongu do Chin

PEKIN, 27 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W miniony piątek China Media Group opublikowała teledysk do piosenki upamiętniającej 25. rocznicę przyłączenia Hongkongu, tj. Specjalnego Regionu Administracyjnego (SAR), do Chin.

Energiczna linia melodyczna i przejrzysty tekst piosenki „We Will Be Better", skomponowanej przez muzyków z Hongkongu: Keitha Chan Siu-kei i Alana Cheung Ka-shinga, odzwierciedlają pewność siebie i oczekiwania mieszkańców Hongkongu.