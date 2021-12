Pipefy anuncia conformidade com padrão SOC 2 Tipo 2

SÃO FRANCISCO, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Pipefy, a plataforma de software low-code para gestão de fluxos de trabalho que transforma a maneira como as equipes trabalham, anunciou hoje que conquistou a conformidade com o padrão SOC 2 Tipo 2. O SOC 2 Tipo 2 é um padrão de auditoria amplamente reconhecido, desenvolvido pelo American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), e a conformidade com ele demonstra como o Pipefy protege os dados de seus clientes e o nível elevado de funcionamento de seus controles. Assim, os objetivos e atividades de controle da empresa atingem padrões consideráveis de confiança, comprovados por meio de uma auditoria aprofundada quanto à segurança, confiabilidade e disponibilidade.

"Com um aumento nas brechas de segurança, as regulações de privacidade estão mudando rapidamente e há uma elevada atenção às práticas de privacidade", afirma Alessio Alionço, fundador e CEO da Pipefy. "Nossa conformidade à certificação SOC 2 Tipo 2 destaca nosso compromisso com a proteção dos dados de nossos clientes e mostra que a segurança está no centro de tudo que fazemos".

Além da certificação SOC 2 Tipo 2, a empresa também atende às exigências de compliance mais recentes do ISO 27001, GDPR e LGPD. Uma cópia do relatório SOC 2 Tipo 2 está disponível para clientes mediante solicitação.

O anúncio de atualização da conformidade de segurança vem logo após a empresa anunciar uma rodada de investimentos Series C de US$ 75 milhões, liderada pelo SoftBank Latin American Fund, com participação adicional de STEADFAST Capital Ventures, Insight Partners, Redpoint eventures e outros. O novo capital da Pipefy vai acelerar de modo significativo sua expansão global com soluções que empoderam equipes e organizações para automatizar com agilidade seus processos de negócios, com a confiança que o Pipefy respeita padrões locais e nacionais de segurança.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para departamentos como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para que aqueles que solicitam serviços, processam solicitações e gerenciam a operação sejam mais eficientes. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. A empresa está sediada em San Francisco, CA. Experimente Pipefy hoje mesmo!

Contato: Rochelle Clark, Diretora de Marketing Corporativo, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669800/Pipefy_Logo.jpg

FONTE Pipefy

SOURCE Pipefy