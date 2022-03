Pipefy e Accenture comemoram cinco anos de parceria acelerando a transformação digital

Iniciativa que começou como projeto piloto já ajudou a otimizar mais de 3400 fluxos de trabalho.

SÃO FRANCISCO, 17 de Março de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a solução de gestão de processos de negócios que empodera "doers" a criar fluxos de trabalho automatizados e transformar a maneira como trabalham, celebrou seu quinto aniversário de parceria com a Accenture, a empresa global de serviços profissionais líder em áreas como segurança, computação em nuvem e transformação digital.

As empresas uniram forças pela primeira vez em 2016, para automatizar processos associados aos clientes da Accenture. A empresa usou a plataforma low-code da Pipefy para otimizar seus processos de contas a pagar em seu departamento Financeiro. A partir daí, as duas organizações continuaram a desenvolver sua parceria em projetos mais complexos de orquestração de processos para ajudar a acelerar a transformação digital.

"A Accenture traz tanta inovação", disse Sandra Denton, VP de Canais e Alianças da Pipefy. "Juntos, nós temos conseguido orquestrar muitos desafios complexos de automação e integração. O resultado da nossa ação conjunta é um processo com alto grau de integração e baixa necessidade de interação humana, que também é repetível, abastecido por dados, e gera valor para a Accenture, seus clientes e seus acionistas."

"Com a plataforma low-code intuitiva da Pipefy, conseguimos criar workflows customizados com automações e soluções digitais de maneira muito rápida", disse Fabiano Guastella – Diretor Associado de Inovação Digital na Accenture. "A facilidade de uso permite que nosso time de tecnologia diminua o tempo de implementação, e a elevada flexibilidade da ferramenta nos ajuda muito na nossa jornada de automação inteligente, com níveis muito altos de otimização."

Depois de cinco anos trabalhando juntos para acelerar a transformação digital de mais de 2500 clientes, Pipefy e Accenture se aliaram em mais de 30+ projetos, otimizaram 3459 fluxos de trabalho, eliminaram 300 milhões de cards, integraram 200 sistemas e automatizaram 100 milhões de chamados de API por mês.

As empresas expandiram sua parceria de negócios para novos segmentos, como Health Care, Finanças, Energia, Varejo, Tecnologia, Indústria e Bens de Consumo. Também já otimizaram fluxos de trabalho de faturamento, procurement, reconciliação, folha de pagamento, contratação e atendimento.

Além dos aspectos operacionais, o Pipefy também ganhou novos recursos graças à parceria com a Accenture. As duas empresas criaram ferramentas que agora são essenciais para centenas de negócios, como os Portais , que permitem a equipes receber solicitações de maneira centralizada e padronizada, e a Caixa de Email Compartilhada , que centraliza emails com eficiência e permite que profissionais gerenciam contas compartilhadas de email de modo mais estruturado. Os dois recursos buscam acelerar a transformação digital de empresas.

Pipefy é o software de gestão de fluxos de trabalho que aumenta a produtividade das equipes, centraliza dados e padroniza processos de departamentos como RH, Financeiro, Atendimento ao Cliente e mais, a fim de dar mais eficiência àqueles que processam solicitações e gerenciam operações. Por meio de workflows automatizados e uma plataforma no-code/low-code, o Pipefy aumenta a velocidade e visibilidade de todo o fluxo de trabalho, e oferece melhores resultados com modelos personalizáveis e prontos para uso. Transforme digitalmente seu negócio em questão de horas. A empresa está sediada em San Francisco, CA. Experimente o Pipefy hoje !

Accenture é a empresa global de serviços profissionais líder em áreas como segurança, computação em nuvem e transformação digital. Combinando experiência inigualada e habilidades especializadas em mais de 40 setores, oferecemos serviços de Estratégia e Consultoria, Interativo, Tecnologia e Operações — todos abastecidos pela maior rede do mundo de Tecnologia Avançada e nossos centros de Operações Inteligentes. Nossos 674.000 colaboradores realizam diariamente o potencial da tecnologia e da engenhosidade humana, atendendo a clientes em mais de 120 países. Nós abraçamos o poder da mudança para gerar valor e sucesso compartilhado para nossos clientes, colaboradores, acionistas, parceiros e comunidades. Visite-nos em accenture.com

