Piramal Critical Care annonce un partenariat stratégique avec Medivant Healthcare, établissement pharmaceutique américain de sous-traitance

L'équipe marketing et ventes de Piramal Critical Care est fortement implantée à travers le pays et sert presque tous les hôpitaux et établissements chirurgicaux. Grâce à ce partenariat, PCC et Medivant Healthcare distribueront, dans les États approuvés, des médicaments injectables unidoses destinés aux patients atteints de la COVID-19 et dont les stocks sont dangereusement bas.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Critical Care, déclare : "En raison des perturbations entraînées par la pandémie, nous avons observé, ces derniers mois, une pénurie accentuée de certains médicaments injectables aux États-Unis. Grâce à notre partenariat avec Medivant Healthcare, nous allons exploiter notre vaste réseau de commercialisation et de distribution aux États-Unis afin de fournir les produits injectables unidoses à des marchés critiques et sensibles pour un usage immédiat."

"Nous sommes heureux de la conclusion de ce partenariat important avec Piramal Critical Care au milieu d'une crise sanitaire mondiale," déclare Viraj Gandhi, fondateur et directeur de Medivant Healthcare. "En associant notre détermination à produire des médicaments essentiels en pénurie à la présence importante de PCC sur le marché, je suis certain que nous contribuerons à pallier le manque aigu de médicaments dans les hôpitaux du pays."

À propos de Piramal Critical Care :

Piramal Critical Care, une unité de Piramal Enterprises Limited, est un leader mondial des domaines de l'anesthésie, de la gestion de la douleur et de la thérapie intrathécale. Notre entreprise est présente dans plus de 100 pays, notamment les marchés américain et européen. Notre portefeuille comprend des anesthésiques par inhalation, des analgésiques et anesthésiques injectables, des médicaments injectables pour le coma myxœdémateux, des produits de thérapie intrathécale pour le traitement de la spasticité et des expanseurs du volume plasmatique. Piramal Critical Care dispose d'importantes capacités de fabrication et de développement de procédés dans des installations de pointe à Bethlehem (Pennsylvannie) aux États-Unis et à Telangana en Inde qui sont inspectées par la FDA américaine et la MHRA britannique, ainsi que d'autres autorités de réglementation. Elle collabore avec de grandes organisations de développement et de fabrication pharmaceutiques du monde entier.

À propos de Piramal Enterprises Limited :

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus grandes sociétés diversifiées en Inde, et présente dans les services financiers et les produits pharmaceutiques. Le chiffre d'affaires cumulé de PEL s'élevait à près de 1,7 milliard de dollars pour l'exercice 2020, dont environ 34 % ont été générés hors de l'Inde.

Piramal Critical Care, unité pharmaceutique de PEL, vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés sur des marchés de niche et offre une gamme complète de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des médicaments injectables, des principes pharmaceutiques actifs puissants, HPAPI, etc.), mettant à profit les capacités de fabrication de bout en bout de 14 installations mondiales et un vaste réseau de distribution international couvrant plus de 100 pays. Ses activités s'étendent aussi dans le segment des biens de consommation en Inde.

L'entreprise est également très présente dans le secteur des services financiers indiens. PEL est cotée à la Bourse de Bombay (BSE Limited) et à la Bourse nationale (National Stock Exchange of India Limited) en Inde.

À propos de Medivant Healthcare :

Medivant Healthcare est un des plus récents établissements pharmaceutiques américains de sous-traitance qui fournissent les hôpitaux et cabinets médicaux en unidoses injectables stériles de produits figurant sur la liste des médicaments en pénurie de la FDA aux États-Unis.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1217915/Piramal_Critical_Care_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1217914/Medivant_Logo.jpg

SOURCE Piramal Critical Care