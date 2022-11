Piramal Critical Care (PCC) si impegna a ridurre la propria impronta ambientale e a crescere in modo responsabile attraverso pratiche sostenibili

Il Bilancio di sostenibilità di Piramal Pharma Ltd (PPL) per l'esercizio 2021-2022 illustra il percorso ESG di PPL e integra le pratiche di sostenibilità in tutte le sue attività, compresa PCC

MUMBAI, India, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care (PCC) ha integrato il suo framework di sostenibilità nella propria strategia e nelle pratiche aziendali quotidiane. Nell'ambito di questa iniziativa, la politica di PCC rispetto ai parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) copre le pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente per quanto riguarda la gestione di energia e rifiuti, la gestione del cambiamento climatico, la riduzione dei gas serra, la gestione delle acque, la valutazione dei fornitori e l'integrazione della sostenibilità nelle nostre operazioni per garantire un miglioramento continuo delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti. PCC è la divisione di farmaci generici per uso ospedaliero di Piramal Pharma Limited (PPL). L'impegno di PCC a favore della sostenibilità si inserisce nell'obiettivo generale di integrare le pratiche sostenibili in tutte le attività di PPL, come illustrato nel Bilancio di sostenibilità di PPL per l'esercizio 2021–2022.

Piramal Pharma Limited: ESG Strategy

Peter DeYoung, CEO di Global Pharma, ha dichiarato: "La nostra traiettoria di crescita è guidata da principi aziendali responsabili. Il nostro secondo Bilancio di sostenibilità è la dimostrazione dei progressi compiuti lungo questo percorso e fornisce ai nostri stakeholder una visione trasparente delle nostre prestazioni ESG".

Il nostro obiettivo

Nell'ambito della strategia ESG, una delle aree chiave di interesse per Piramal sono le iniziative per la sostenibilità. Abbiamo stabilito obiettivi temporali per rivedere il nostro profilo di emissioni di energia e di gas serra, e sviluppare un piano di decarbonizzazione per ridurre le nostre emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3. Stiamo inoltre lavorando per massimizzare la copertura ecosostenibile nei nostri siti operativi. L'azienda sta inoltre adottando iniziative per ridurre il consumo di energia e gestire i sistemi energetici implementando apparecchiature e dispositivi efficienti dal punto di vista energetico, laddove necessario. Anche la gestione delle acque, il conferimento in discarica di rifiuti pericolosi non inceneribili e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi sono aree prioritarie dei piani ESG dell'azienda. Le nostre strutture utilizzano tecniche sostenibili e rispettose dell'ambiente.

Gestione energetica

La gestione energetica è una delle nostre aree principali di interesse a causa della sua influenza diretta sulle emissioni e sui costi associati alle nostre attività. Abbiamo implementato misure per migliorare l'efficienza energetica delle nostre operazioni attraverso processi migliorati, aumentando la quota di energie rinnovabili, tecnologia, assorbimento e ottimizzazione del consumo energetico da fonti tradizionali. Questi interventi ci aiuteranno a ridurre le emissioni e l'impronta di carbonio nei prossimi anni.

Gestione dei cambiamenti climatici

I nostri sforzi e le nostre azioni sono costantemente concentrati sulla riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2. Le emissioni di gas serra sono generate principalmente dal consumo di gas naturale utilizzato per riscaldare gli impianti, creare vapore di processo e indirettamente attraverso l'acquisto di energia elettrica. Un sistema di produzione a circuito chiuso combinato con una linea di imballaggio automatizzato nel nostro stabilimento di Betlemme è progettato per eliminare/ridurre la movimentazione a cielo aperto. Queste misure contribuiscono a contrastare le emissioni di gas serra e a ridurre al minimo gli effetti negativi per l'ambiente. Monitoriamo e controlliamo le emissioni atmosferiche nei nostri stabilimenti, accertandoci che rientrino nei limiti normativi consentiti in base alle autorizzazioni ambientali del sito.

Gestione delle risorse idriche

Stiamo esplorando nuove tecnologie e puntando a sviluppare soluzioni per la conservazione dell'acqua allo scopo di ridurre i nostri consumi idrici. Prevediamo di condurre una verifica dell'utilizzo delle risorse idriche in tutti gli stabilimenti per identificare ambiti di miglioramento a livello di efficienza, riduzione dei consumi e possibili opzioni di riciclaggio. Durante l'esercizio 2021–2022 l'utilizzo totale di acqua da parte delle nostre sedi di produzione è diminuito dell'8%.

Gestione dei rifiuti

Tutti i nostri stabilimenti hanno adottato la gerarchia delle 5 R (ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare e ripensare) per la gestione dei rifiuti al fine di ottenere una riduzione netta degli scarti. Questo approccio si basa sul principio che una gestione responsabile dei rifiuti inizia riducendo il consumo laddove possibile, in modo da generare minori residui. Qualora la riduzione dei rifiuti non sia appropriata o fattibile, sono presi in considerazione metodi di smaltimento, compresi la produzione di energia dai rifiuti diretti o l'offerta di crediti per la generazione di metano.

Coinvolgimento dei dipendenti nelle iniziative di sostenibilità

Crediamo che sia importante instillare un senso di responsabilità nei nostri dipendenti. La nostra iniziativa "Ideas to Excellence" (Idee per l'eccellenza) (i2e) incoraggia i dipendenti a condividere le loro idee su modi innovativi per migliorare e incrementare le nostre attività.

Punti chiave del Bilancio di sostenibilità di Piramal Pharma Ltd (PPL) per l'esercizio 2021–2022

Maggior uso di energie rinnovabili mediante la sostituzione del carbone con le bio-bricchette, l'installazione di pannelli solari a tetto, l'illuminazione a LED al posto di tecnologie meno efficienti e l'impiego di energia idroelettrica

Emissioni controllate attraverso tecnologie e controlli di processo, tra cui la polmonazione di azoto, dei sistemi efficienti di lavaggio a gas, dei condensatori multistadio, filtri a maniche e precipitatori elettrostatici

Attuazione di programmi di piantumazione di alberi in tutte le sedi; attualmente i nostri stabilimenti di produzione hanno oltre 82.000 alberi

Ha guidato l'assorbimento tecnologico per l'efficienza energetica e i gas serra

Quadro strategico ESG di Piramal

Esso comprende 12 aree di interesse, che guidano gli imperativi strategici e operativi di PPL. Per visualizzare la strategia, il framework e gli obiettivi ESG dell'azienda, scaricare la versione integrale del Bilancio: PPL Sustainability Report FY21-22 (Bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2021-2022)

Informazioni su Piramal Critical Care:

Piramal Critical Care (PCC) è leader globale nel campo dell'anestesia, della gestione del dolore e della terapia intratecale. PCC vanta un'ampia presenza in oltre 100 Paesi, tra cui Stati Uniti e mercati europei. Il nostro portafoglio di prodotti include anestetici per inalazione, farmaci iniettabili per il dolore e l'anestesia, antinfettivi, farmaci iniettabili per il coma mixedematoso, terapia intratecale per la gestione della spasticità ed espansori del volume plasmatico. Piramal Critical Care ha solide capacità di produzione e sviluppo di processi con stabilimenti di produzione all'avanguardia a Betlemme (Palestina), Stati Uniti e Telangana (India), ispezionati dall'FDA negli Stati Uniti, dall'MHRA nel Regno Unito e da altri enti regolatori statunitensi, e collabora con le principali organizzazioni di sviluppo e produzione in ambito farmaceutico in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramalcriticalcare.com

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), multinazionale farmaceutica leader a livello mondiale, offre una gamma di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione integrata nel settore dello sviluppo e della produzione su commessa, Piramal Critical Care (PCC), azienda operante nel comparto dei farmaci generici per uso ospedaliero, e India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC comprende anestetici per inalazione, terapie intratecali per la gestione della spasticità e del dolore, anestetici e antidolorifici iniettabili, antinfettivi iniettabili e altre terapie. La divisione Indian Consumer Healthcare è tra i principali operatori indiani nel settore dell'autogestione delle cure sanitarie, con marchi affermati nel mercato indiano dell'assistenza sanitaria ai consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, la società ha ricevuto un investimento nel capitale di crescita dal Gruppo Carlyle.

