Piramal Pharma dévoile son rapport sur le développement durable pour l'exercice 2021-2022, qui décrit son parcours ESG visant à accélérer l'intégration des pratiques de développement durable

Le rapport présente le cadre stratégique et opérationnel ESG de PPL, ainsi que la feuille de route d'exécution, y compris les objectifs spécifiques

Le rapport est préparé conformément aux normes GRI et souligne l'engagement de PPL à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à créer un impact positif pour les parties prenantes

MUMBAI, Inde, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) a dévoilé aujourd'hui son rapport sur le développement durable pour l'exercice 2021-2022 afin de fournir une vue d'ensemble de sa performance sur les paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le rapport met en évidence les aspirations de croissance responsable de PPL par le biais d'opérations durables couvrant les trois activités : Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), Génériques hospitaliers complexes (CHG) et Soins de santé grand public en Inde (ICH) en Inde, au Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis (US).

PPL’s Strategic ESG Framework

Le rapport se concentre sur l'objectif et la vision de l'entreprise qui sous-tendent son cadre stratégique et opérationnel ESG reposant sur les quatre piliers suivants : opérations responsables, centrage sur les parties prenantes, résilience commerciale et qualité et excellence. Guidée par ce cadre, la société s'engage à réduire ses empreintes environnementales, à servir les communautés locales, à offrir un lieu de travail sûr, inclusif et respectueux, à encourager les pratiques commerciales éthiques et à construire une chaîne de valeur plus durable en partenariat avec les clients et les fournisseurs.

Pour consulter la stratégie, le cadre et les objectifs ESG de la société, veuillez télécharger le rapport complet : rapport sur le développement durable de PPL pour l'exercice 2021-2022

Nandini Piramal, directrice exécutive de Piramal Enterprises et présidente de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Piramal a toujours accordé la priorité aux pratiques de durabilité dans toutes ses activités. Nous avons pris des mesures importantes dans les domaines du recyclage des eaux usées et de la conservation de l'énergie, de la gestion du changement climatique, de l'augmentation de la diversité de la main-d'œuvre et de l'engagement continu envers nos initiatives de RSE dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cela correspond à notre objectif d'entreprise, qui consiste à faire les choses correctement pour le bien-être (« Doing Well and Doing Good »). Avec la scission de Piramal Pharma Limited de la société mère, nous pensons être bien positionnés pour émerger en tant qu'organisation responsable, redevable et transparente, apportant des soins de qualité aux patients, tout en protégeant la planète. »

Peter DeYoung, PDG de Global Pharma, a déclaré : « Notre trajectoire de croissance est guidée par des principes commerciaux responsables. Nous avons adopté une approche structurée, guidée par un cadre ESG solide, et formé un comité de gestion de la durabilité et des risques pour nous guider dans nos efforts de durabilité et suivre nos performances par rapport aux objectifs. Notre deuxième rapport sur le développement durable témoigne de l'avancement de cette démarche et fournit à nos parties prenantes une vision transparente de nos performances ESG. Nous continuerons à faire des investissements judicieux pour étendre les pratiques durables à l'ensemble de nos activités afin de minimiser notre empreinte environnementale et de donner à nos collaborateurs et à nos communautés les moyens de créer un lendemain plus vert et un avenir meilleur. »

Le rapport démontre l'intention de PPL de partager ses performances et ses objectifs de durabilité avec ses parties prenantes. Dans cette optique, la société a également répondu aux informations du CDP sur le changement climatique et la sécurité de l'eau. De plus, la société s'est engagée à atteindre une durabilité basée sur la chaîne de valeur en s'engageant avec ses clients et ses fournisseurs sur divers aspects commerciaux, y compris ceux liés aux facteurs ESG. PPL est également membre de la Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

Principaux points du rapport de durabilité de PPL pour l'exercice 2021-2022

Environnement

Augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables en remplaçant le charbon par des bio-briquettes, en installant des panneaux solaires sur les toits et en utilisant l'énergie hydroélectrique

Contrôle des émissions à l'aide de contrôles de processus et de technologies, notamment la couverture d'azote, les systèmes efficaces d'épuration des gaz, les condenseurs à plusieurs étages, les filtres à manche et les précipitateurs électrostatiques

Mise en œuvre de programmes de plantation d'arbres sur l'ensemble des sites ; les sites de production de PPL comptent actuellement plus de 82 000 arbres

L'absorption de technologies pour l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre

Social

30 % de représentants féminins au sein du conseil d'administration

113 millions de bénéficiaires touchés à ce jour par la RSE dans le cadre de la Fondation Piramal

Aucun accident mortel au cours de l'exercice 2021-2022

7 834 heures consacrées à la formation en matière d'environnement, de santé et de sécurité (EHS) au cours de l'exercice 2021-2022

Gouvernance

Création du comité de gestion du développement durable et des risques, dirigé par le président, qui guide la direction dans ses efforts de développement durable

269 inspections réglementaires et 1 377 audits de clients ont été effectués entre l'exercice 2011- 2012 et l'exercice 2021-2022. Zéro action officielle indiquée (OAI)

l'exercice 2021-2022. Zéro action officielle indiquée (OAI) Réalisation d'une évaluation de l'importance relative pour identifier les aspects matériels clés du point de vue ESG et élaboration d'un cadre stratégique ESG

Cadre stratégique ESG de PPL

Au cours de l'exercice 2021-2022, la société a élaboré un cadre ESG. Ce cadre comporte 12 domaines d'intérêt qui guident les impératifs stratégiques et opérationnels de PPL. Cette année, PPL s'est fixé des objectifs et des échéances spécifiques pour atteindre ses objectifs ESG, ce qui constitue la prochaine étape de son parcours ESG.

