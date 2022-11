Piramal Pharma Limited annonce ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2023

MUMBAI, Inde, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), une société pharmaceutique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre (T2) et le premier semestre (S1) clos le 30 septembre 2022.

Faits saillants financiers consolidés : (En crores INR)

Détails Trimestriels T2EF23 T2EF22 Croissance annuelle T1EF23 Croissance trimestrielle Recettes d'exploitation 1 720 1 578 9 % 1 482 16 % CDMO 940 886 6 % 770 22 % Génériques hospitaliers complexes 562 500 12 % 508 11 % Soins de santé grand public en Inde 227 192 18 % 211 7 % Résultat d'exploitation avant amortissements 219 214 2 % 89 146 % Marge du résultat d'exploitation avant

amortissements (%) 13 % 14 %

6 %

Bénéfice après impôt -37 37

-109



Remarque : Les états financiers de l'exercice précédent (EF22) ne comprennent pas les opérations d'entreprises

sans contrôle commun ; les états financiers de l'exercice précédent ne sont donc pas strictement comparables. En outre, le T1EF23 comprend l'impact ponctuel et non récurrent de la marge sur stocks, par conséquent les états financiers trimestriels ne sont pas strictement comparables. Veuillez vous référer aux pages 3 et 4 pour une explication détaillée et consulter les états financiers comparables.

Principaux faits marquants pour le premier semestre 2023

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 11 % pour atteindre 3 202 crores IND contre 2 889 crores IND au premier semestre 2022.

IND contre 2 IND au premier semestre 2022. La division CDMO a progressé de 12 % par rapport à l'année précédente



La division Génériques hospitaliers complexes a connu une croissance de 11 % par rapport à l'année précédente



La division Soins de santé grand public en Inde a connu une croissance de 12 % par rapport à l'année précédente

Le résultat d'exploitation avant amortissements normalisé au S1EF23 s'est élevé à 376 crores IND, avec une marge de résultat d'exploitation avant amortissements de 12 %.

IND, avec une marge de résultat d'exploitation avant amortissements de 12 %. Les dépenses d'investissement pour le premier semestre 2023 se sont élevées à 427 crores IND.

IND. 22 inspections réglementaires et 111 audits de clients ont été effectués avec succès au S1EF23

Publication du rapport sur le développement durable de Piramal Pharma pour l'exercice 2021-2022

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited a déclaré : « Nous annonçons nos premiers résultats après la scission en tant que société pharmaceutique indépendante et déterminée. Au cours des dix dernières années, nous avons fait plusieurs choix stratégiques qui ont permis de développer et d'étendre notre activité et de faire de Piramal Pharma (PPL) un acteur pharmaceutique mondial de premier plan.

Au cours du trimestre et du semestre clos en septembre 2022, notre entreprise a réalisé une performance résiliente malgré de multiples défis internes et externes. Nous prévoyons une performance bien meilleure au cours du second semestre de l'exercice en cours. Historiquement, nous enregistrons toujours des ventes et des bénéfices plus importants au cours du second semestre de l'année et cette année ne déroge pas à cette règle.

Notre vision est de développer toutes nos divisions à une grande échelle à moyen terme et nous avons mis en place de solides leviers de croissance pour chacune d'elles. Nous continuons à réaliser des investissements pour stimuler la croissance de ces activités. »

Faits saillants des divisions pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2023 Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : Maintien d'un flux important de demandes de propositions (RFP) et augmentation des audits de clients, mais ralentissement de la prise de décision de la part des clients en raison des pressions macroéconomiques

Augmentation judicieuse des prix, optimisation des coûts et mesures d'excellence opérationnelle pour compenser les pressions inflationnistes

Maintien de notre réputation de leader en matière de qualité - nous avons effectué avec succès plus de 20 inspections réglementaires et plus de 100 audits de clients au cours du premier semestre 2023.

Augmentation des dépenses d'investissement comme prévu - nous avons déjà annoncé une augmentation des dépenses d'investissement de 157 millions de dollars qui sera réalisée au cours des 18 à 24 prochains mois

Recherche d'autres fournisseurs et mise en place d'une chaîne d'approvisionnement résiliente pour pallier aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Intégration des acquisitions récentes en bonne voie Génériques hospitaliers complexes (CHG) : Fortes ventes d'anesthésiques par inhalation (IA) sur le marché américain, la croissance continue des volumes entraînant une augmentation des parts de marché

Accroissement des capacités en IA en Inde pour répondre à la demande croissante des marchés non américains

Le portefeuille des thérapies intrathécales aux États-Unis a continué à détenir la plus grande part du marché

Vaste pipeline de nouveaux produits comprenant 37 UGS à différents stades de développement

Lancement de 3 produits au cours du premier semestre 2023, dont une seringue pré-remplie (PFS) en Allemagne. 8 UGS devraient être lancées sur différents marchés ciblés au cours du troisième trimestre 2023, selon le calendrier des appels d'offres Soins de santé grand public en Inde (ICH) : Lancement de 10 nouveaux produits et de 11 nouvelles UGS au premier semestre 2023

Poursuite des investissements dans les médias et les dépenses commerciales pour stimuler la croissance des marques phares

Les marques phares - Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol et I-range, ont connu une croissance de 40 % par rapport à l'année précédente au premier semestre 2023

Les marques phares représentent 42 % des ventes totales de la division ICH au premier semestre 2023

Le commerce électronique représente 15 % de l'activité totale et a augmenté de plus de 40 % par rapport à l'année précédente au premier semestre 2023.

Les marques clés , Littles et Lacto Calamine ont enregistré une croissance robuste de 67 % et 45 % respectivement au premier semestre 23, grâce au lancement de nouveaux produits et à une excellente performance du commerce électronique

ont enregistré une croissance robuste de 67 % et 45 % respectivement au premier semestre 23, grâce au lancement de nouveaux produits et à une excellente performance du commerce électronique Distribution à grande échelle à travers 200 000 points de vente et plus de 12 000 magasins de détail organisés. Présence également sur toutes les plateformes électroniques de premier plan

Lancement d'une plateforme D2C exclusive, Wellify.in, pour toutes les offres des marques de santé et de bien-être

Compte de résultat consolidé (En crores INR) Chiffres financiers présentés

Détails Trimestriels Semestriels T2EF23 T2EF22 Variation

sur 12 mois T1EF23 Variation

sur 3 mois S1EF23 S1EF22 Variation

sur 12 mois Recettes d'exploitation 1 720 1 578 9 % 1 482 16 % 3 202 2 889 11 % Autres produits 46 18 158 % 72 -36 % 118 37 218 % Revenu total 1 766 1 595 11 % 1 554 14 % 3 320 2 926 13 % Coût de matériel 664 606 10 % 574 16 % 1 238 1 064 16 % Charges de personnel 470 400 18 % 461 2 % 931 790 18 % Autres dépenses 413 375 10 % 430 -4 % 844 709 19 % Résultat d'exploitation

avant amortissements 219 214 2 % 89 146 % 308 363 -15 % Charges d'intérêts 83 49 69 % 62 33 % 145 91 60 % Amortissement 166 138 20 % 162 3 % 328 274 20 % Part du bénéfice net des

entreprises associées 11 16 -32 % 20 -44 % 31 31 1 % Bénéfice avant impôt -19 44

-115

-134 29

Impôts 11 7 58 % -6

5 5 -9 % Bénéfice net après impôt -30 37

-109

-139 24

Élément exceptionnel 7 0

0

7 15 -54 % Bénéfice net après impôt

après élément exceptionnel -37 37

-109

-146 9



Remarque : Les états financiers du T2EF23 ne sont pas strictement comparables à ceux du T2EF22 et du T1EF23. De même, les états financiers du T1EF23 ne sont pas strictement comparables à ceux du T1EF22

Le 12 août 22, la NCLT a approuvé le plan composite de scission de la division Pharma de Piramal Enterprises Ltd (PEL) pour former Piramal Pharma Ltd. et de fusion des filiales à part entière de PPL, Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) et Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL), avec une date fixée au 1er avril 2022.

Par conséquent, les états financiers de PPL ont été préparés en tenant compte du plan à partir du 1er avril 2022.

Les états financiers de CCPL et de HPPL, filiales à part entière, ont été combinés comme si la fusion avait eu lieu le 1er avril 2021 ou à partir de la date à laquelle la Société a acquis le contrôle de ces filiales, la date la plus tardive étant retenue.

Avant la scission, PPL avait conclu un accord avec PEL pour que cette dernière continue à vendre des produits ayant fait l'objet d'appels d'offres gouvernementaux, obtenus au nom de PEL, jusqu'à ce que les obligations découlant de ces appels d'offres soient entièrement remplies. L'accord comprenait également la vente de produits de consommation de PPL (OTC) via le réseau CFA de PEL jusqu'à ce que toutes les licences, toutes les inscriptions et tous les permis requis soient entièrement transférés au nom de PPL.

Conformément à ce plan, la scission de l'entreprise pharmaceutique a été considérée comme une transaction sans contrôle commun et comptabilisée comme un regroupement d'entreprises selon la norme Ind-AS 103 dans les états financiers de PPL à partir du 1er avril 2022. En conséquence, les résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos en septembre 2022 ne sont pas comparables aux périodes précédentes correspondantes. Les données financières comparables sont disponibles sur la diapositive n° 32 de la présentation destinée aux investisseurs pour cette période.

Tous les stocks de clôture au 31 mars 2022 chez PEL, en ce qui concerne ces opérations, comprenaient l'élément de marge imputé par PPL à PEL dans des conditions de concurrence normale. Depuis que la scission est effective au 1er avril 22, le stock d'ouverture transféré à PPL à la juste valeur (provisoire) selon les normes IND-AS comprenait l'élément de marge et celui-ci a été imputé au compte de résultat des états financiers de PPL au titre du premier trimestre de l'exercice 2023, lors de la vente de ces produits à PPL.

L'impact ponctuel et non récurrent sur l'EBITDA de cette marge sur stocks dans les états financiers du premier trimestre de l'exercice 2023 est de 68 crores IND.

États financiers comparables (En crores INR)

Détails Trimestriels Semestriels T2EF23 T2EF22 Variation

sur 12 mois T1EF23 Variation

sur 3 mois S1EF23 S1EF22 Variation

sur 12 mois Recettes d'exploitation 1 720 1 621 6 % 1 482 16 % 3 202 2 983 7 % CDMO 940 925 2 % 770 22 % 1 710 1 643 4 % CHG 562 500 12 % 508 11 % 1 069 963 11 % ICH 227 188 21 % 211 7 % 438 368 19 % Résultat d'exploitation

avant amortissements 219 210 4 % 157 39 % 376 367 3 % Bénéfice après impôt -37 30

-60

-97 10



Bilan consolidé (En crores INR)

Principaux éléments du bilan En date du 30 septembre 2022 31 mars 2022 Total des capitaux propres 6 672 6 697 Dette nette 4 385 3 694 Contrepartie différée 90 90 Total 11 148 10 481





Immobilisations nettes 8 577 8 051 Immobilisations corporelles 4 089 3 716 Immobilisations incorporelles, y compris le goodwill 4 488 4 336 Fonds de roulement net 2 121 2 058 Autres actifs# 450 372 Total des actifs 11 148 10 481

# Les autres actifs comprennent les investissements et les actifs d'impôts différés (nets)

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), une société pharmaceutique mondiale de premier plan, offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, grâce à un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie du médicament, aux innovateurs et aux sociétés de génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

