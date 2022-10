Piramal Pharma Limited cotée sur le BSE et NSE

MUMBAI, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (Titre provisoire : PPLPHARMA) est aujourd'hui cotée sur les bourses indiennes, le Bombay Stock Exchange (BSE) et le National Stock Exchange (NSE). M. Ajay Piramal, président du Groupe Piramal, Mme Nandini Piramal, présidente de PPL, et M. Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma, en compagnie de M. Nayan Mehta, directeur financier, et M. Sameer Patil, directeur des affaires de la Bombay Stock Exchange Ltd, ont marqué ce jalon en faisant résonner le gong d'ouverture du BSE annonçant le listing.

Mr. Ajay Piramal, Chairman, Piramal Group (right), Ms. Nandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited and Mr. Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma at the listing ceremony of Piramal Pharma Ltd. at Bombay Stock Exchange

En juin 2020, PPL a signé un accord avec The Carlyle Group Inc. pour investir du capital de croissance pour une participation de 20 % dans Piramal Pharma Limited. L'entreprise pharmaceutique a donc été verticalement scindée de Piramal Enterprises Limited (PEL). En octobre 2021, le Conseil d'administration de PEL a approuvé la scission de l'activité pharmaceutique et la simplification de la structure organisationnelle afin de transformer PEL d'un conglomérat multisectoriel en deux entités cotées sectorielles distinctes dans les services financiers et les produits pharmaceutiques.

PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. De plus, elle possède une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations.

M. Ajay Piramal, président du Groupe Piramal, a déclaré : « Aujourd'hui, avec le listing de Piramal Pharma Limited, nous avons assuré l'achèvement en temps opportun du processus de scission annoncé l'année dernière. L'entrée en bourse est conforme à notre objectif de transformer le groupe d'un conglomérat multisectoriel en deux entités cotées sectorielles distinctes. La simplification de la structure de l'entreprise permettra d'accroître la valeur pour les actionnaires. PPL est bien placée pour devenir une marque indienne mondiale dans le domaine pharmaceutique. Elle a un modèle d'affaires intégré, des offres de produits de niche et une équipe internationale pour assurer une croissance responsable à l'avenir. »

Mme Nandini Piramal, présidente de PPL, a affirmé : « Nous sommes heureux que Piramal Pharma se lance dans une nouvelle aventure en tant qu'entité pharmaceutique ciblée avec une structure d'entreprise simplifiée. Aujourd'hui, notre croissance est plus rapide que le marché et nous sommes pertinents pour nos clients dans chacun de nos secteurs d'activité où nous offrons nos produits et services. Pour l'avenir, nous avons l'intention de continuer à mettre l'accent sur la croissance de nos secteurs d'activité choisis et de repérer et de garantir les occasions de croissance inorganique et organique afin de générer une valeur constante pour les actionnaires. Nous sommes fiers de nos antécédents exceptionnels en matière de qualité et notre priorité sont les patients, les clients et les consommateurs. »

L'activité CDMO de PPL (3 960 roupies indiennes pour l'exercice 2022) offre des solutions de développement et de fabrication intégrales aux innovateurs et aux sociétés de génériques, grâce à un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie du médicament. La branche de génériques hospitaliers complexes (2 002 roupies indiennes pour l'exercice 2022) offre un portefeuille de produits comprenant des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. Le secteur de la santé des consommateurs (741 roupies indiennes pour l'exercice 2022) est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine de l'autosoins, avec des marques établies et une infrastructure de vente et de marketing au service du marché indien de la santé des consommateurs.

Piramal Pharma Limited se concentre sur la croissance de l'entreprise et a toujours fait des investissements dans ce sens. Pour les activités CDMO, elle se concentre sur l'avancement stratégique de la chaîne de valeur en tirant parti d'un modèle de bout en bout pour offrir des services intégrés avec plus de 170 projets intégrés exécutés à ce jour et en mettant l'accent sur le développement de capacités différenciées. La branche de génériques hospitaliers complexes dispose d'un solide bassin de 40+ UGS à différents stades de développement. Avec la division India Consumer Healthcare, PPL a misé sur ses meilleures marques, a lancé 40 nouveaux produits et 18 nouvelles UGS et étendu sa distribution dans les magasins modernes et les canaux de commerce électronique.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication intégrales dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques complexes pour hôpitaux, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations aux entreprises innovantes et de génériques, tout au long du cycle de vie des médicaments. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division India Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en growth equity de la part du groupe Carlyle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.piramal.com/pharma , LinkedIn

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1925064/Piramal_BSE_Listing_Ceremony.jpg

SOURCE Piramal Pharma Limited