Piramal Pharma Ltd stärkt den Vorstand durch drei neue Mitglieder

Im Rahmen der für 2021 angekündigten Entflechtung und nach Genehmigung durch das Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) wird Piramal Pharma Ltd. an der National Stock Exchange (NSE) und der Bombay Stock Exchange (BSE) in Indien notiert werden. Als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen mit einer profitablen Wachstumsstrategie wird PPL gut gerüstet sein, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und dazu beizutragen, die Belastung der Patienten durch Krankheiten zu verringern.

Die Ernennungen werden die breit gefächerte Erfahrung, die derzeit im PPL-Vorstand vorhanden ist, ergänzen. Unter der Leitung der Vorsitzenden Nandini Piramal und des CEO von Piramal Global Pharma, Peter DeYoung, gehören dem Vorstand von Piramal Pharma auch Führungskräfte wie S. Ramadorai, Neeraj Bhardwaj, Jairaj Purandare und Vivek Valsaraj an.

Peter Stevenson verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Auftragsfertigung, Geschäftsabläufe, Lieferkettenmanagement und Betrieb in einem komplexen regulatorischen Umfeld. Sridhar Gorthi ist eine Koryphäe auf den Gebieten Gesellschaftsrecht, M&A und Private Equity. Seine Erfahrung erstreckt sich auf die Bereiche Fertigung, Pharmazie, Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen, Technologie, Telekommunikation und Medien. Natalie Leitch ist Expertin für Pharmazeutika und die US-Generikabranche und verfügt über Erfahrung mit kreativen Produktstrategien und Formulierungen.

Nandini Piramal, Executive Director von Piramal Enterprises und Vorstandsvorsitzende von Piramal Pharma Ltd, kommentierte die Ernennungen wie folgt: „Wir begrüßen die neuen Mitglieder im Vorstand von PPL. Ein diversifizierter, erfahrener globaler Vorstand wird unsere Unternehmensführung stärken, da wir uns vertikal von PEL lösen und ein börsennotiertes Unternehmen werden. Die Weisheit und das Wissen, das die neuen Mitglieder mitbringen, werden nicht nur die Gesamtkompetenz des Vorstands verbessern, sondern auch entscheidende Einblicke in die Unternehmen liefern, während wir unsere globale Präsenz durch organisches und anorganisches Wachstum ausbauen."

Der gesamte Vorstand von Piramal Pharma besteht aus folgenden Mitgliedern:

Frau Nandini Piramal

Nandini Piramal ist eine visionäre Führungspersönlichkeit, die sich durch ihr Engagement für die Verbesserung der Gesellschaft auszeichnet. Sie hat verschiedene Funktionen inne, unter anderem als Vorsitzende von Piramal Pharma Ltd. und als Leiterin der Personal- und Informationstechnologiefunktionen der Piramal-Gruppe sowie der Qualitätsabteilung von Piramal Pharma. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Piramal Enterprises als einziges indisches Unternehmen zur Willis Towers Watson Global High Performing Norm gehört. Frau Piramal ist auch als Beraterin der Piramal Foundation und Piramal Sarvajal tätig. Im Jahr 2020 wurde sie von Business Today als eine von „India's Most Powerful Women" und 2014 vom Weltwirtschaftsforum als „Young Global Leader" ausgezeichnet. Frau Piramal hat einen BA (Hons.) in Politik, Philosophie und Wirtschaft und einen MBA der Stanford Graduate School of Business.

Herr Peter DeYoung

Peter DeYoung ist CEO von Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Limited, und Mitglied des Vorstands von Piramal Pharma Limited. In seiner derzeitigen Position ist Herr DeYoung für die Steuerung der Strategie und die Förderung des rentablen Wachstums der Geschäftsbereiche verantwortlich. Er hat auch als CEO von Piramal Critical Care und als Präsident von Piramal Life Sciences Führungsaufgaben wahrgenommen. Herr DeYoung verfügt über einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften der Princeton University, den er mit summa cum laude abschloss, bevor er seinen Master in Betriebswirtschaft an der Stanford University absolvierte, wo er ein Arjay-Miller-Stipendiat war.

Herr S. Ramadorai

S. Ramadorai ist derzeit Vorsitzender des Beirats von Tata STRIVE, der CSR-Initiative der Tata Group zur Entwicklung von Fähigkeiten. Er ist außerdem Vorsitzender von Tata Technologies Limited und sitzt als unabhängiger Direktor im Vorstand von Piramal Enterprises Limited und DSP Investment Managers. Er war im öffentlichen Dienst tätig und diente als Vorsitzender der National Skill Development Agency (NSDA) und der National Skill Development Corporation (NSDC), wo er sich auf die Standardisierung der Qualifizierungsbemühungen, die Gewährleistung von Qualität und Einheitlichkeit der Ergebnisse durch den Einsatz von Technologie und die Schaffung eines integrativen Umfelds für Kooperation, Zusammenarbeit und Koexistenz konzentrierte.

Herr Ramadorai übernahm 1996 den Posten des CEO von Tata Consultancy Services (TCS), als die Einnahmen des Unternehmens 155 Millionen Dollar betrugen. Anschließend führte er das Unternehmen bis 2009 zu einem globalen IT-Dienstleistungsunternehmen im Wert von 6 Milliarden Dollar. Im Jahr 2006 wurde er mit dem Padma Bhushan (der dritthöchsten zivilen Auszeichnung Indiens) ausgezeichnet.

Herr Ramadorai hat einen Bachelor-Abschluss in Physik von der Universität Delhi (Indien), einen Bachelor-Abschluss als Ingenieur in Elektronik und Telekommunikation vom Indian Institute of Science, Bengaluru (Indien) und einen Master-Abschluss in Informatik von der University of California - UCLA (USA).

Herr Peter Stevenson

Peter Stevenson ist eine Führungspersönlichkeit in der pharmazeutischen Industrie mit umfassender Erfahrung in Produktion und Handel. Er war Mitglied des Global Manufacturing Leadership Teams von Pfizer mit Verantwortung für die globale Beschaffung, die globale externe Versorgung und ein Portfolio von Pfizer-internen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Später war er General Manager des Pfizer-Auftragsfertigungsgeschäfts und Wertstromleiter für den Wertstrom Injektionsmittel und Krankenhausprodukte. Herr Stevenson ist vor kurzem bei Pfizer in den Ruhestand getreten und fungiert derzeit als stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases und als Vorsitzender des Governance-Ausschusses. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Kunst vom Gettysburg College, Pennsylvania.

Frau Nathalie Leitch

Frau Nathalie Leitch verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Pharmaindustrie. Sie ist Expertin für die US-Generikabranche und hat Erfahrung mit kreativen Produktstrategien und 505(b)(2)-Formulierungen, Patentanfechtungen, Hatch-Waxman- und Vergleichsoptionen sowie Geschäftsentwicklung und externen Partnerschaftsaktivitäten. Frau Leitch verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Marketing, F&E und Produktion. Sie hatte Führungspositionen bei Fresenius Kabi, Teva Pharmaceuticals, Allergan plc und Actavis (ehemals Watson) inne. Frau Leitch hat einen B.Sc. in Humanbiologie und einen MBA in Finanzen von der Queen's University.

Herr Vivek Valsaraj

Mit mehr als fünfundzwanzig Jahren Gesamterfahrung im Finanzbereich ist Vivek Valsaraj seit mehr als 21 Jahren mit der Piramal-Gruppe verbunden und leitet derzeit die Finanz- und Shared-Services-Funktionen. In seinen früheren Tätigkeiten innerhalb der Gruppe war Herr Valsaraj in verschiedenen Funktionen in der Unternehmenszentrale und im ehemaligen Geschäftsbereich Domestic Formulations tätig. Er ist als CFO für das Pharmageschäft zuständig. In den letzten Jahren war er eng mit dem Pharmageschäft verbunden und hat aktiv an mehreren wichtigen Übernahmen und Kapitalbeschaffungen mitgewirkt. Bevor er zu Piramal kam, war er bei Unternehmen wie Wockhardt Ltd und Bharat Bijlee Ltd tätig. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Handel und ist assoziiertes Mitglied des Institute of Cost Accountants of India.

Herr Neeraj Bharadwaj

Neeraj Bharadwaj ist Managing Director bei Carlyle India Advisors Private Limited und konzentriert sich auf Wachstumskapital und Übernahmemöglichkeiten in verschiedenen Sektoren in Indien. Gegenwärtig ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Piramal Pharma, Hexaware Technologies Limited und Indegene. Er war auch im Vorstand von Metropolis, Delhivery Limited und anderen Unternehmen tätig. Er war an vielen bedeutenden Investitionen wie Apollo Hospitals und Jamdat beteiligt. Herr Bharadwaj wurde zum Vorstandsmitglied der Indian School of Business (ISB), zum Young Global Leader des World Economic Forum (WEF), zum Vorstandsmitglied von Olympic Gold Quest (OGQ), zum Mitglied des Harvard Business School South Asia Advisory Board, zum Mitglied des Wharton Executive Education Board und zum Ko-Vorsitzenden des FICCI Committee on Private Equity & Venture Capital gewählt.

Er schloss sein Wirtschaftsstudium mit summa cum laude ab, bevor er seinen MBA an der Harvard Business School machte.

Herr Jairaj Purandare

Jairaj Purandare verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und Unternehmensberatung. Er ist eine Autorität in Steuer- und Regulierungsfragen. Er hat Kunden in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Infrastruktur, Energie, Telekommunikation, Medien, Pharma und Auto beraten. Herr Purandare ist der Gründungsvorsitzende von JMP Advisors Pvt Ltd, einem führenden Unternehmen für Beratung, Buchhaltung, Steuern und regulatorische Dienstleistungen in Indien. Zuvor war er Regional Managing Partner von PwC Indien und Vorsitzender von Ernst & Young, Indien. Herr Purandare ist unabhängiges Vorstandsmitglied in drei großen Unternehmen, Fellow des Institute of Chartered Accountants of India und ehemaliges Mitglied des National Council of Confederation of Indian Industry (CII).

Herr Sridhar Gorthi

Sridhar Gorthi ist eine Koryphäe auf den Gebieten Gesellschaftsrecht, M&A und Private Equity. Er ist Gründungspartner und Mitglied des Verwaltungsausschusses von Trilegal. Er gilt als einer der herausragenden Experten für M&A und PE im asiatisch-pazifischen Raum und verfügt über juristisches Fachwissen in den Bereichen Fertigung, Pharmazie, Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen, Technologie, Telekommunikation und Medien. Er gehört zu den 100 besten Anwälten Indiens und ist Teil der „A-List" des India Business Law Journal 2020 sowie unter den führenden Anwälten im asiatisch-pazifischen Raum von Chambers and Partners für den Bereich Bankwesen und Finanzen (2014-2021). Herr Gorthi hat einen Abschluss der National Law School, Bengaluru, und ist Mitglied des Bar Council von Maharashtra und Goa.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten und über ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern hergestellt werden. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft mit rezeptfreien Produkten. PPS bietet End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten für innovative und generische Unternehmen. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.

