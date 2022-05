Piramal Pharma Solutions améliore ses capacités en matière de doses solides orales grâce à un nouveau bloc de production sur le site de Pithampur

La nouvelle zone de production, connue sous le nom de V Block, peut traiter des lots de 150 à 600 kilogrammes, augmentant ainsi la capacité du site à produire des médicaments sous forme de doses solides orales. Avec cette extension V Block, la capacité de production totale du site de Pithampur passe de 3 milliards de doses à 4,5 milliards de doses. V Block comprend la granulation humide aqueuse et non aqueuse (haut pouvoir de cisaillement, pulvérisation par le haut et par le bas) ; la compression directe, monocouche et bicouche ; l'enrobage aqueux et non aqueux ; et les technologies de conditionnement des flacons. Les capacités d'agrégation liées aux exigences de la FDA américaine en matière d'epedigree et de suivi et de traçabilité sont prévues pour l'extension V Block, tout comme l'ajout de capacités de granulation sèche (compactage par rouleaux). Comme les quatre autres blocs de production du site, le V Block dispose d'une entrée dédiée au personnel et au matériel, avec un contrôle d'accès biométrique pour le bloc et les espaces de travail qu'il contient, ainsi qu'une unité de traitement de l'air dédiée pour chaque espace.

Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Le lancement de ce nouveau bloc de production à grande échelle représente une expansion significative de notre capacité à fournir des produits pharmaceutiques sous forme solide orale à des clients du monde entier. Cette capacité supplémentaire réaffirme notre engagement à être une organisation centrée sur le patient qui s'efforce d'aider ses clients à atténuer le fardeau de la maladie qui pèse sur les patients. »

Le site de Pithampur emploie environ 600 personnes et fournit des produits pharmaceutiques à des entreprises de biotechnologie, des petites et grandes entreprises pharmaceutiques et des grands fabricants de produits génériques du monde entier, répondant à leurs besoins en matière de médicaments brevetés et génériques. Le site a été inspecté avec succès par un grand nombre d'organismes de réglementation, dont la FDA (États-Unis), la MHRA (Royaume-Uni), la MPA (Suède), la TGA (Australie), la FIMEA (Finlande) et l'ANVISA (Brésil).

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour de plus amples renseignements, visitez : www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

