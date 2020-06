Piramal Pharma Solutions annonce l'acquisition d'une installation de production de médicaments de forme galénique solide par voie orale à Sellersville, en Pennsylvanie, auprès de G&W Laboratories Inc.

Cette acquisition élargit l'offre de Piramal Pharma Solutions (PPS) en ajoutant des capacités portant sur des formes galéniques solides par voie orale (comprimés et gélules) en Amérique du Nord. Jusqu'à présent, les capacités de PPS en matière de formes galéniques solides par voie orale étaient toutes situées au Royaume-Uni et en Inde. Le site de Sellersville peut également produire des liquides, des crèmes et des pommades, ce qui élargit encore le portefeuille de PPS. Par ailleurs, le site peut prendre en charge le développement de produits et de procédés pour les formes galéniques solides orales et les liquides par voie orale, notamment les formes galéniques solides orales à libération immédiate, à libération modifiée, à mâcher et sublinguales, les solutions et les suspensions dans les liquides. Le site a reçu les certifications de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et de l'AEM (Agence européenne des médicaments).

« Bon nombre de nos clients recherchent des partenaires de fabrication basés aux États-Unis pour développer et soutenir leurs projets. Cette acquisition renforce notre capacité à nous associer avec eux sur les meilleurs produits pharmaceutiques de leur catégorie. Elle renforce notre offre de services intégrés à la pointe du marché, en ajoutant une solide capacité de forme galénique solide par voie orale aux États-Unis. Nous proposons désormais un développement et une fabrication commerciale de médicaments solides par voie orale dans toutes nos principales régions géographiques, répondant ainsi à un besoin jusqu'alors non satisfait des clients et en renforçant notre capacité à travailler à l'échelle mondiale avec nos clients pour réduire le fardeau de la maladie pesant sur les patients », a déclaré Peter DeYoung, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions.

Le site de Sellersville couvre 31,5 acres (près de 13 hectares) de terrain, avec plus de 221 000 pieds carrés (quelque 20 000 mètres carrés) d'espace de fabrication, dont 195 000 pieds carrés (près de 18 000 mètres carrés) consacrés aux bonnes pratiques de fabrication. Le site dispose de technologies de fabrication et de conditionnement dédiées aux formes galéniques solides par voie orale, aux liquides, aux crèmes et aux pommades ; de laboratoires de contrôle qualité et de microbiologie ; d'une infrastructure de pointe pour la pré-formulation et le développement analytique, couplée à un laboratoire pilote qui se consacre à la recherche et au développement ; et d'un entrepôt à température contrôlée. Le site est actuellement doté des contrôles nécessaires pour prendre en charge la fabrication de formes galéniques orales solides et puissantes. PPS a l'intention d'offrir des capacités de fabrication de médicaments très puissants sur le site, qui viennent compléter les atouts mondiaux de la Société dans les composés très puissants. Le site emploie une centaine de collaborateurs particulièrement compétents et expérimentées, qui ont en moyenne 19 années de service sur le site. PPS prévoit d'augmenter encore les atouts actuels du site pour prendre en charge les services de développement et pour saisir toute opportunité de médicaments traitant la COVID-19.

Accroître l'offre de services de PPS s'inscrit directement dans la philosophie de la Société, qui est axée sur le patient. Comprendre les besoins des patients et mettre en place une organisation qui se consacre à répondre à ces besoins est la pierre angulaire de la vision axée sur le patient. En mettant les patients au cœur de sa démarche, PPS calque sa mission sur celle de ses clients. Cela forme de meilleurs partenariats qui permettent de partager un objectif commun.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre des solutions complètes de développement et de fabrication tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous nous mettons au service de nos clients à travers un réseau mondialement intégré d'installations situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous sommes ainsi en mesure de proposer une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale de principes actifs et des formes galéniques finies. Nous assurons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication de principes actifs extrêmement puissants et de conjugués anticorps-médicaments. Nos compétences en tant que prestataire de services intégrés et notre expérience avec des technologies variées nous permettent de satisfaire les attentes des entreprises innovantes et de médicaments génériques dans le monde entier. Pour en savoir plus et pour recevoir des mises à jour, veuillez visiter : www.piramalpharmasolutions.com | Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn

À propos de Piramal Enterprises Limited :

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus grandes sociétés diversifiées en Inde, présente dans les services financiers et les produits pharmaceutiques. Le chiffre d'affaires consolidé de PEL s'élevait à près de 1,7 milliard USD pour l'exercice 2020, près de 34 % de ce chiffre d'affaires étant généré hors de l'Inde.

Dans les services financiers, PEL offre une suite complète de produits financiers pour le financement sur l'ensemble des secteurs des marchés de gros et de la vente au détail. Le groupe a noué des partenariats de longue durée avec des investisseurs institutionnels prestigieux tels que CPPIB, APG, Ivanhoé Cambridge (filiale de CDPQ) et Bain Capital Credit. PEL possède également des placements en actions dans le Shriram Group, conglomérat financier de premier plan en Inde.

Dans le secteur pharmaceutique, grâce à des capacités de fabrication de bout en bout exercées dans 13 installations mondiales et un vaste réseau de distribution international couvrant plus de 100 pays, PEL vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés sur des marchés de niche et offre une gamme complète de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des médicaments injectables, des principes pharmaceutiques actifs puissants - HPAPI, etc.). L'entreprise est également en passe de renforcer sa présence dans le segment des biens de consommation en Inde.

PEL est cotée sur les indices BSE Limited et National Stock Exchange of India Limited en Inde. Pour en savoir plus et pour recevoir des mises à jour, veuillez visiter : www.piramal.com | Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn

SOURCE Piramal Enterprises Limited