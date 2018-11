Piramal Pharma Solutions dévoile son nouvel ensemble de « laboratoire-kilo » cGMP axé sur les principes pharmaceutiques actifs (API) à Ennore, Chennai

CHENNAI, Inde, November 21, 2018 /PRNewswire/ --

Piramal Pharma Solutions (PPS), fournisseur mondial de premier plan de solutions de développement de contrats et de fabrication (CDMO), a annoncé l'achèvement de son nouvel ensemble de « laboratoire-kilo » (laboratoire pouvant travailler sur de petites quantités) garant des cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles) sur son site consacré aux API (Active Pharmaceutical Ingredient, soit principe pharmaceutique actif) à Ennore, Chennai, en Inde. L'ensemble ouvrira officiellement ses portes le 1[er] décembre 2018. Ennore est un site fondamental pour les API dans le réseau de sites intégrés de PPS, doté de capacités allant du développement initial à la fabrication commerciale, avec une capacité disponible de plus de 300 kilolitres. Le site fournit des matières premières essentielles, des matières premières homologuées, des produits intermédiaires avancés et des API aux grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés du reste du monde.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg )

Ancrées dans un centre de R & D de premier plan, les installations de laboratoire-kilo cGMP situées à Ennore combleront le fossé qui existe entre la découverte et le développement clinique précoce, répondant ainsi aux besoins de plusieurs clients qui se consacrent à la découverte et souhaitent faire progresser rapidement leurs programmes dans la clinique. L'installation fonctionne dans un environnement de salle blanche certifié ISO-8, avec des systèmes d'installation à fluide unique. Elle supporte des températures oscillant entre - 90° C et 200° C et peut traiter des lots de taille à hauteur de 15 kg. Le développement et la fabrication ultérieurs des API au fur et à mesure que les programmes avancent peuvent être réalisés sur les sites de Piramal à Riverview (États-Unis), Aurora (Canada), Digwal (Inde), ainsi qu'à Ennore.

Vivek Sharma, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Ennore suscite un intérêt de plus en plus vif des clients. Récemment, nous avons constaté une augmentation de la demande pour des projets de développement cGMP autonomes et précoces, auxquels s'ajoutent les demandes de nos clients axés sur la découverte, afin de soutenir l'approvisionnement en API pour le développement clinique précoce en Inde. Grâce à l'ajout de ce laboratoire-kilo cGMP, nous pouvons désormais répondre aux besoins cliniques de phase I par le biais de plusieurs sites de Piramal : Ennore, Riverview et Aurora. Avec ce nouveau laboratoire-kilo, nous continuons d'offrir des choix à nos partenaires, alors qu'ils cherchent à faire progresser les projets de 'concept au commercial', le tout au sein du réseau Piramal ».

À propos de Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus importantes entreprises diversifiées d'Inde, qui exerce ses activités dans les services financiers, les produits pharmaceutiques et le secteur des connaissances et analyses en soins de santé. Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé de PEL s'est chiffré à plus de 1,6 milliard USD, dont 46 % ont été générés ailleurs qu'en Inde.

Dans le secteur pharmaceutique, grâce à des capacités de fabrication de bout en bout exercées dans 13 installations mondiales et un vaste réseau de distribution international exploité dans plus de 100 pays, PEL vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés sur des marchés ciblés et offre une gamme complète de services pharmaceutiques (notamment dans les domaines des médicaments injectables, des principes pharmaceutiques actifs puissants, etc.). L'entreprise est également en passe de renforcer sa présence dans le segment des biens de consommation en Inde.

La branche de connaissances et analyses en soins de santé de PEL est le premier fournisseur de produits et de services d'analyse, de données et de connaissances sur la santé destinés aux plus grandes entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales du monde et leur permet de prendre des décisions commerciales éclairées.

Dans le secteur des services financiers, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. est une société de financement du logement enregistrée auprès de la National Housing Bank (NHB) et active dans divers services financiers. Elle offre des possibilités de financement de grand volume et pour les particuliers dans tous les secteurs. En termes d'immobilier, la plate-forme offre des solutions de financement du logement et d'autres solutions de financement sur toute la gamme des capitaux, allant du capital-investissement privé de départ, aux dettes structurées, dettes garanties de premier rang, financement de la construction et escompte sur les baux de location flexibles. Les activités à gros volume menées en dehors du secteur immobilier comprennent des secteurs verticaux distincts - Corporate Finance Group (CFG) - Groupe de financement des entreprises - et Emerging Corporate Lending (ECL) - Prêts aux entreprises émergentes. CFG offre des solutions de financement personnalisées aux entreprises dans des secteurs tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, les routes, l'industrie, les pièces automobiles, pour ne citer que ceux-ci, tandis qu'ECL est spécialisée en prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Par le biais des entreprises de son groupe, PCHFL offre des stratégies sur mesure aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, tels que Mumbai Redevelopment Fund et Apartment Fund (à travers Piramal Fund Management), ainsi que des partenariats stratégiques avec des caisses de retraite mondiales de premier plan comme l'OIRPC (Office d'investissement du régime de pensions du Canada), APG et Ivanhoe Cambridge. Cette branche a également lancé une plate-forme d'investissement dans des actifs en difficulté avec Bain Capital Credit - India Resurgence Fund, qui investira dans des fonds propres et/ou dettes d'actifs de différents secteurs (autres que l'immobilier) afin de stimuler la restructuration en participant activement au redressement. PEL détient également des participations à long terme d'une valeur d'environ 1 milliard USD dans Shriram Group, un conglomérat financier de premier plan en Inde.

PEL est cotée sur les indices BSE Limited et National Stock Exchange of India Limited en Inde.

Pour les investisseurs :

Relations avec les investisseurs

Hitesh Dhaddha

+91-22-3046-6444

Devanshi Dhruva

+91-22-3046 6376

investor.relations@piramal.com

Pour les médias :

Communication d'entreprise

Dimple Kapur

+91-22-3351-4269

Dimple.Kapur@piramal.com

Niyati Vora

+91-22-3351-4124

Niyati.Vora@piramal.com



SOURCE Piramal Pharma Solutions