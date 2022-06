Piramal Pharma Solutions ernennt Herve Berdou zum Chief Operating Officer

Herr Berdou kommt von Lonza zu Piramal Pharma Solutions, wo er als Global Head of Operations, Cell and Gene Technologies tätig war. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen globale Lieferkette, Beschaffung und Operations, einschließlich Positionen in der Produktion und als Standortleiter in kleinen und großen Werken. Bei Lonza leitete Herr Berdou ein Netzwerk von Vertragsdienstleistungsstandorten in der ganzen Welt. Davor arbeitete er für eine Reihe angesehener Pharmaunternehmen, darunter AstraZeneca & MedImmune und Novartis. Mit seiner langjährigen Erfahrung sowohl im Bereich CDMO als auch im Bereich Pharma-Innovation/Generika der Arzneimittelentwicklung und -herstellung bringt Herr Berdou ein Verständnis für beide Perspektiven zu PPS. Seine Leidenschaft gilt dem Aufbau kundenorientierter Strategien, der Schaffung schlanker Organisationen, der Einbindung der Mitarbeiter durch eine robuste und integrative Kultur und der Herausbildung eines starken Qualitätsbewusstseins im gesamten Unternehmen. In seiner neuen Funktion wird Herr Berdou im Nordosten der Vereinigten Staaten tätig sein.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, erklärte: „Ich heiße Herve bei PPS willkommen und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle. Sein umfassendes, tiefgreifendes Branchen- und Funktionswissen wird uns dabei helfen, auf unserem Weg des profitablen Wachstums Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen. Dank seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit CDMOs und innovativen Pharmaunternehmen ist er in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Patienten zu verstehen und zu erfüllen. Mit seiner länderübergreifenden Erfahrung wird er unser Team und unser Standortnetzwerk optimal bei der Betreuung integrierter Kundenprojekte unterstützen und sowohl den klinischen Fortschritt als auch den kommerziellen Erfolg vorantreiben. Herveres Führungsstil entspricht unseren Werten und unseren kulturellen Prioritäten."

Herr Berdou hat einen Master (DESS) in Beschaffung und Lieferkette von der IAE in Grenoble, Frankreich - Écoles Universitaires de Management, und einen Abschluss in Wirtschaft und Politik von der Université Pierre Mendès-France.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Wir bieten auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Wirkstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel. PPS bietet auch Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten und über ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern hergestellt werden. PPL umfasst: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten für innovative und generische Unternehmen. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.

