Piramal Pharma Solutions investit environ 32 millions de dollars dans l'extension de son usine de Riverview, Michigan, pour une capacité supplémentaire de développement et de fabrication d'API puissants et non puissants

- L'expansion ajoute à la fois des capacités supplémentaires et de nouvelles capacités dans les laboratoires et la fabrication

- La demande croissante des clients dans l'espace API est le moteur de l'investissement

- Cet investissement est une nouvelle validation de l'engagement de l'entreprise envers les patients du monde entier

RIVERVIEW, Michigan, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La division Pharma Solutions de Piramal Pharma Limited, une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui son intention d'agrandir ses installations dans le Michigan avec une capacité supplémentaire et de nouveaux potentiels pour le développement et la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). La société investit environ 32 millions de dollars US dans l'installation pour répondre à la demande prévue sur la base des prévisions actuelles, y compris les nouvelles opportunités potentielles.

Cet agrandissement de plus de 2 322 mètres carrés, qui comprend 790 mètres carrés d'espace de production, apportera des avantages considérables pour les clients et les patients. La capacité de fabrication à grande échelle augmentera avec l'ajout de nouveaux réacteurs pouvant traiter jusqu'à 4 000 L. Piramal Pharma Solutions (PPS) ajoute également deux nouveaux « laboratoires-kilos » pour le développement de procédés et la fabrication GMP (bonnes pratiques de fabrication) pour les essais cliniques à des échelles allant jusqu'à 100 L. Parmi les nouveaux équipements d'une importance capitale pour l'expansion, citons un filtre sécheur de 1 m2 avec une technologie de boîte à gants, un réacteur de 3KL/4KL en acier doux revêtu de verre et un réacteur de 3KL en Hastelloy, tous conçus pour traiter des composés puissants avec des limites d'exposition professionnelle >1 mcg/m3. Les procédures de conception des installations garantissent toutes les mesures de sécurité appropriées, y compris des pressurisations contrôlées des salles avec des sas pour la sécurité du mouvement des personnes et des matériaux, la technologie des boîtes à gants/systèmes de confinement pour le chargement et le déchargement des composés puissants, et un épurateur pour traiter toute réaction de dégagement gazeux.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions a déclaré : « Le site de Riverview de Piramal Pharma Solutions a une réputation bien méritée de leader prééminent dans le domaine des API à haute puissance (HPAPI), et cette expansion est conçue pour nous permettre de conserver cette position. Elle nous permet de répondre aux besoins immédiats et à long terme de nos clients en matière d'API, renforce notre présence en Amérique du Nord et améliore notre capacité à servir les patients dans le monde entier en leur fournissant les meilleurs principes actifs dans les meilleurs délais. »

L'expansion devrait être prête pour les clients au début de l'été 2022. L'expansion devrait permettre d'embaucher une vingtaine de nouveaux employés sur le site, ce qui portera l'effectif total à plus de 180 personnes et profitera davantage à l'économie locale. Il s'agit de la septième acquisition ou expansion majeure de PPS en Amérique du Nord au cours des six dernières années, démontrant un engagement substantiel et soutenu envers les patients, les clients, l'emploi et la croissance.

Grâce aux inspections réussies de la FDA américaine et de nombreuses agences gouvernementales européennes et asiatiques, le site de PPS à Riverview a un excellent bilan en matière de conformité réglementaire et s'engage à maintenir les normes les plus élevées possibles en matière de performance environnementale, de santé et de sécurité.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients grâce à un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés comme le développement et la fabrication d'API très puissants et la conjugaison de médicaments anticorps. Notre capacité en tant que fournisseur de services intégrés et notre expérience des différentes technologies nous permettent de servir des entreprises innovantes et génériques dans le monde entier. Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramalpharmasolutions.com | Les réseaux sociaux : Twitter , LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Limited :

Piramal Pharma Limited (PPL), une filiale de Piramal Enterprises Limited, offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 14 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) intégré, une entreprise de produits génériques complexes pour hôpitaux et une entreprise de produits de consommation en Inde, qui vend des produits en vente libre en Inde. En outre, elle possède une entreprise commune avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu du groupe Carlyle un investissement stratégique de croissance de 20 %.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramal.com | Les réseaux sociaux : Facebook,Twitter , LinkedIn

Pour toute question, veuillez vous adresser à :

Relations avec les investisseurs Médias : Hitesh Dhaddha | [email protected] Dimple Kapur | [email protected] +91 20 30466311

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1360788/Piramal_Pharma_Solutions_logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Solutions