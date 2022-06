Píseň „We Will Be Better" oslavuje 25. výročí znovupřipojení Hongkongu k čínské vlasti

PEKING, 28. června 2022 /PRNewswire/ -- Tematickou skladbu složenou k 25. výročí návratu zvláštní administrativní oblasti Hongkong (SAR) pod čínskou správu zveřejnila v pátek včetně oficiálního videoklipu skupina China Media Group.

Píseň „We Will Be Better", kterou složili hongkongští hudebníci Keith Chan Siu-kei a Alan Cheung Ka-shing, dává ve svižné melodii a obrazném textu plný průchod sebevědomí a nadějím obyvatel Hongkongu.