Pisofttech invitée à participer au Google Street View Summit 2019

William Wang, directeur des opérations de Pisoftware Technology, qui a été invité à l'événement, a relaté la brève histoire des caméras 360 et réaffirmé qu'avec l'application généralisée de Google Street View et l'émergence de nouvelles technologies, le secteur connaîtrait une croissance continue avec des avantages bien réels.

Pisofttech travaille étroitement avec Google depuis la phase démo de son premier produit, Pilot Era, la première caméra RV 8K au monde dotée d'un écran tactile intégré et d'un système d'exploitation intelligent fondé sur Android, également l'une des meilleures caméras Google Street View 8K professionnelles à prendre en charge son GPS haute précision et son superbe processeur, et elle a la capacité de prendre directement des clichés vue sur la rue 360 à une vitesse de 7 fps avec assemblage dans la caméra, et de télécharger directement depuis la caméra, ce qui permet d'éviter de transférer des fichiers lourds entre plusieurs dispositifs et serveurs.

En outre, en tant que caméra 360 professionnelle bien conçue et caractérisée par la nouveauté et la créativité, Pilot Era est même capable d'assurer un streaming 8K autonome en direct.

« Google Street View fait quelque chose d'important pour changer le paysage commercial et social. Nous avons vu certains cas où nos clients l'utilisaient pour lancer une petite entreprise, pour promouvoir une attraction touristique, pour aider les magasins à attirer plus de monde et dans de très nombreuses applications créatives. Pisofttech a toujours été heureuse de participer à ce processus et de contribuer grâce à notre communauté, produis et projets », souligne William. Il a également échangé des idées en vue d'améliorer sans relâche l'efficacité de fonctionnement de Pilot Era et la manière de créer plus de possibilités avec Google Street View, l'une des principales plateformes ainsi que les outils dans Google.

À propos de Pisoftware Technology

Fondée en 2012, Pisofttech est l'une des premières entreprises à se concentrer sur la recherche de la technologie du panoramique. Tirant parti de sa solide expérience en matière de technologie et de solutions, l'entreprise s'efforce de créer des produits fiables et des solutions efficaces pour aider ses partenaires commerciaux à obtenir une nouvelle croissance et les utilisateurs personnels à explorer de nouvelles voies de création.

Discutez avec nous sur :

Site Internet : www.pisofttech.com

Instagram : instagram.com/pisofttech_official

Twitter : twitter.com/pisofttech

Facebook : www.facebook.com/pisofttech

Youtube : www.youtube.com/pisofttech

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1002480/Pisoftware_Technology.jpg

SOURCE Pisoftware Technology