Pitbull, Global Entrepreneurship Network y Hello Alice lanzan el Centro para Pequeñas Empresas Hispanas para ofrecer recursos y subsidios de emergencia para pequeñas empresas de propiedad de latinos

MIAMI, 18 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En un esfuerzo por promover a las pequeñas empresas propiedad de latinos en todo Estados Unidos, Pitbull unió fuerzas con Jeff Hoffman, la Global Entrepreneurship Network (GEN, Red global de emprendedorismo), y las fundadoras Carolyn Rodz y Elizabeth Gore de Hello Alice para lanzar el Hispanic Small Business Center (Centro para Pequeñas Empresas Hispanas) a fin de ayudar a los propietarios de empresas a pasar el COVID-19. Además de ofrecer recursos invalorables, mentoría y guías paso a paso, están recaudando fondos activamente e implementando subsidios de emergencia de $10,000 para emprendedores latinos. Los propietarios pueden solicitar los subsidios de emergencia AQUÍ, y a los solicitantes seleccionados se les asignan subsidios en forma consecutiva a medida que se recaudan los fondos.

"Es un honor asociarnos con Jeff Hoffman, la Global Entrepreneurship Network (GEN) y Elizabeth Gore y Carolyn Rodz de Hello Alice para respaldar subsidios a propietarios latinos de pequeñas empresas en todo Estados Unidos", dijo Armando Christian Perez (Pitbull). "Estamos aquí para ayudar a quienes más lo necesitan. No estamos aquí para hablar de ello, estamos aquí para que ocurra".

La pandemia global ha trastocado y devastado a las corporaciones en todo el mundo. Sin embargo, el daño, la disrupción y la destrucción del emprendedorismo latino se acercan a ser irrevocables e irreversibles. De los 5,337 propietarios latinos de empresas que ya han solicitado ayuda en Hello Alice, 93% están solicitando ayuda de emergencia en efectivo. Un 76% cita las ventas declinantes a raíz de la distancia social. Aún con la reciente ampliación de los préstamos gubernamentales PPP (de ayuda para el pago de salarios), el Centro para Préstamos Responsables predice que el 90% de todos los solicitantes han enfrentado o enfrentarán el rechazo. Dados este difundido rechazo, las estadísticas muestran que solo el 9% de los propietarios latinos de pequeñas empresas podrían recibir el dinero de estímulo de los PPP. Desde el inicio del COVID-19, una de cada cuatro pequeñas empresas estadounidenses ya han bajado las persianas, y las proyecciones predicen el cierre de otro 40% en el curso del mes próximo. Desafortunadamente, las compañías de la comunidad latina están cerrando más rápido que las de otros grupos demográficos.

"Como emprendedora latina, sé que el éxito en los negocios es un resultado directo del capital social, el apoyo financiero y las mentorías que amplifican nuestro trabajo intenso", comenta Carolyn Rodz, cofundadora de Hello Alice. "Es por eso que estoy tan comprometida con asegurar que cada empresa conducida por latinos tenga los recursos que necesita para darles a sus negocios una oportunidad de luchar. Una y otra vez, los emprendedores hispanos han demostrado que pueden hacer más con menos, pero necesitamos intervenir y ofrecerles los recursos que desde hace mucho merecen".

Junto con la GEN y Hello Alice, un consorcio de organizaciones se han reunido bajo el paraguas del COVID-19 Business Resource Center (Centro de Recursos Empresarios ante COVID-19) para proporcionar recursos específicos, mentoría y guías de respaldo a través del Hispanic Small Business Center.

Para elevar aún más a la comunidad latina y suscitar conciencia para los recursos y subsidios de emergencia del Hispanic Business Center, el presidente de la GEN Jeff Hoffman y Pitbull crearon un anuncio de servicio público que refuerza el sentimiento compartido de que juntos ganaremos. Vea el anuncio de servicio público AQUÍ.

Pitbull, GEN y Hello Alice están con cada emprendedor para asegurar #BusinessForAll #Negocioparatodos durante la pandemia de COVID-19. Para obtener más información, visite www.covid19businesscenter.com/ y dirija las solicitudes de medios de comunicación a Christanna Ciabattoni, [email protected].

ACERCA DE HELLO ALICE:

Hello Alice (helloalice.com) ayuda a lanzar y hacer crecer empresas. Una plataforma gratuita multicanal impulsada por tecnología de aprendizaje automático, Hello Alice orienta a los propietarios de empresas brindando acceso a fondos, redes y servicios. A través de una red de más de 100,000 compañías en los 50 estados y en todo el planeta, Hello Alice está construyendo la mayor comunidad de propietarios de empresas en el país, haciendo a la vez un seguimiento de datos y tendencias para incrementar la tasa de éxito de los propietarios. Hello Alice se asocia con servicios comerciales para empresas, agencias gubernamentales e instituciones que procuran atender a propietarios de pequeñas y medianas empresas para asegurar mayores ingresos y para brindar la mejor experiencia posible para los propietarios que desean iniciar o hacer crecer sus compañías. Fundada en 2017 por Elizabeth Gore y Carolyn Rodz, Hello Alice cree en empresas para todos - brindando acceso a todos los propietarios, en especial mujeres, gente de color, veteranos, la comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidades. Alice existe para atender a cada americano con espíritu emprendedor.

ACERCA DE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP NETWORK:

La Global Entrepreneurship Network (Red Global de Emprendedorismo) opera programas en 170 países, que apuntan a facilitar que cualquier persona en cualquier lugar inicie y haga crecer una empresa. Al fomentar una colaboración transfronteriza más profunda e iniciativas entre emprendedores, inversores, investigadores, creadores de políticas y organizaciones de apoyo a emprendedores, GEN trabaja para alimentar ecosistemas más sanos para el inicio y la ampliación de empresas, que generen más empleos, eduquen a los individuos, aceleren la innovación y refuercen el crecimiento económico. Para obtener más detalles sobre los programas e iniciativas que constituyen GEN, visite genglobal.org.

ACERCA DE PITBULL:

Pitbull invita a la disrupción a escala global en su carácter de superestrella internacional independiente ganadora del GRAMMY®, defensor de la educación, emprendedor empresario y orador motivacional. Con incontables premios, docenas de números uno internacionales, cientos de certificaciones de oro y platino, ventas de más de 80 millones de singles y vistas acumuladas que superan los 15,000 millones, una de las carreras más impresionantes en la historia de la música le preparó el escenario para hacer un verdadero cambio. No solo tuvo éxito en ayudar a establecer las escuelas públicas chárter de matrícula gratuita Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) en todo el país, fue honrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de la organización Clean Water Here; es socio de eMerge Americas, la cumbre anual de tecnología e innovación que se celebra en Miami; y fue galardonado junto a leyendas de la música y ganadores de premios Nobel y Pulitzer en la Cumbre Internacional de Logros (International Achievement Summit) 2019. Pitbull y Horizon Media se han asociado para lanzar 305 Worldwide, una nueva agencia de marketing multicultural. La primera asociación concretada a través de 305 Worldwide es la colaboración de marketing multiplataforma de Pitbull con Boost Mobile. Pitbull ha actuado para millones de personas en todo el mundo e incluso sumó fuerzas con el estratega nro. 1 de vida y negocios, Tony Robbins, para numerosos compromisos en todo el mundo. Maximiza su propia libertad creativa, emprendedora y persona una vez más en el álbum latino LIBERTAD 548, su primer proyecto presentado en forma independiente bajo su propio sello Mr. 305 Records el 27 de septiembre de 2019.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1169132/HelloAlice_black_logo_Logo.jpg

FUENTE Hello Alice

SOURCE Hello Alice