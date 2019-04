Pivot Pharma gibt Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen CAD und strategische Partnerschaft bekannt

Joe Mimran tritt in den Beratungsausschuss ein; Krisztian Toth wird in den Vorstand berufen

VANCOUVER, British Columbia, 10. April 2019 /PRNewswire/ -- Pivot Pharmaceuticals Inc [ http://www.pivotpharma.com/ ] (CSE: PVOT) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) („Pivot" oder das „Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung, datiert auf den 8. April 2019, mit High Park Ventures Inc. („HPK" oder „High Park Ventures"), einer privaten Investmentgesellschaft, über eine bankenunabhängige Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. CAD bekanntzugeben. Die Privatplatzierung bezieht sich auf Einheiten zum Preis von 0,25 CAD pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktienbezugsrecht („Bezugsrechtsscheine") mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Ausübungspreis von 0,35 CAD besteht. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich in zwei Tranchen abgeschlossen, wobei der erste Abschluss von 5 Mio. CAD innerhalb von zwei Wochen und die zweite Tranche von 10 Mio. CAD innnerhalb von vier Wochen stattfinden wird. Nach Abschluss der bankenunabhängigen Privatplatzierung wird Pivot 60.000.000 Einheiten an HPK ausstellen. Der Abschluss der Privatplatzierung ist abhängig vom zufriedenstellenden Abschluss der Due-Dilligence-Prüfung durch HPK und High Park Ventures und der Einwilligung von Pivot in einen Beratungsvertrag, im Rahmen dessen High Park Ventures strategische Beratung für Pivot erbringen wird.

High Park Ventures ist eine private Investitionsgesellschaft mit einem Fokus auf US-Investitionen, deren Vorsitzender der bekannte Unternehmer Joe Mimran ist. Nach Abschluss des Geschäfts wird Joe Mimran dem Beratungsausschauss von Pivot beitreten und strategische Beratung erbringen. Herr Mimran ist Mitbegründer und Vorsitzender von Gibraltar and Company und außerdem ein international anerkannter Visionär für Marken- und Einzelhandelskonzepte, der für Marken wie Joe Fresh und Club Monaco bekannt ist. Krisztian Toth, der Chief Executive Officer von High Park Ventures, wird zum Abschlussdatum in den Vorstand von Pivot eintreten. Das Team von High Park Ventures hat zuvor NettaGrowth International Inc. („NettaGro") gegründet, das durch Dormul S.A. seine erste Lizenz für die Produktion von medizinischem Cannabis mit THC für die Kommerzialisierung in Uruguay erhalten hat. NettaGro wurde am 25. Januar 2019 an Khiron Lifesciences Corp. verkauft.

Der CEO von Pivot, Dr. Patrick Frankham, sagte: „Wir freuen uns sehr, Joe Mimran im Beratungsausschuss von Pivot zu begrüßen und die Investition von High Park Ventures zu erhalten. Mit der Investition und der Unterstützung, die das Team von High Park Ventures liefert, sind wir in der Lage, unsere Initiativen umzusetzen und zu beschleunigen. Ich möchte außerdem Krisztian Toth im Vorstand von Pivot willkommen heißen. Die Erfahrung und die Erfolgsbilanz des Teams von High Park Ventures wird Pivot sehr von Nutzen sein, wenn wir unsere branchenführende Bio-Cannabis-Produktlinie kommerzialisieren."

Krisztian Toth, CEO von High Park Ventures, kommentierte: „Wir sind begeistert darüber, mit dem Team von Pivot zusammenzuarbeiten und es bei der Entwicklung, Vermarktung und Markenentwicklung von hochwertigen cannabinoidbasierten Nutrazeutika und Pharmazeutika zu unterstützen, indem wir die weltweiten Rechte auf seine patentierten Wirkstoffverabreichungstechnologien nutzen."

Währung: CAD

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein Unternehmen für wissenschaftlich basierte, verbraucherverpackte Cannabisprodukte, das in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Gesundheits- und Wellnessprodukten unter Verwendung von innovativen, patentgeschützten Wirkstoffverabreichungstechnologien tätig ist. Nach Erhalt einer Standard-Processor-Lizenz (ausstehend) von Health Canada werden die hochwertigen, bioverfügbaren, stabilen und effektiven Produkte von Pivot in seinem rund 4.650 m² großen cGMP-Werk in Montreal, Quebec, hergestellt werden. Die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von Pivot, Pivot Naturals, LLC, die in Costa Mesa, Kalifornien, ansässig ist, hat im November 2018 die Lizenz „Temporary Manufacturing Type N: Infusion" vom kalifornischen Gesundheitsministerium erhalten. Die Produktlinie von Pivot umfasst infundierte Getränke, vegane Kapseln, lösliche Tabletten, topische Cremes und Gels, intime Gleitmittel, Schmerzmittel-Rollstifte, Stick Packs und Pulver für den Edibles-Markt. Weitere Informationen erhalten Sie auf pivotpharma.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen, die hierin enthalten sind, kann es sich in den obenstehenden Belangen um zukunftsgerichtete Aussagen handeln, denen bestimmten Risiken und Ungewissheiten zugrunde liegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen können. Begriffe wie „voraussehen, „glauben", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke stellen im Zusammenhang mit Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder seiner Geschäftsführung oder dem Abschluss der Privatplatzierung zukunftsgerichtete Aussagen dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten der Geschäftsführung sowie auf Annahmen, die von der Geschäftsführung getroffen wurden, und auf Informationen, die der Geschäftsführung zu dieser Zeit vorliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, zum Beispiel durch das Unvermögen, die Privatplatzierung abzuschließen oder die Anforderungen der CSE oder sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden zu erfüllen, die Geschäftslage und Konsumentenausgaben, die Absatzmenge der der Produkte von Pivot, Aussagen bezüglich internen Erwartungen, das Wettbewerbsumfeld in der Branche, die Fähigkeit von Pivot, seinen Betrieb weiter zu expandieren, das Kostenniveau im Zusammenhang mit den Expansionsanstrengungen von Pivot, wirtschaftliche Bedingungen in der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Investoren wird empfohlen, auch alle sonstigen Risiken und Unsicherheiten zu berücksichtigen.

Kontakt: Pivot Pharmaceuticals Inc., Patrick Frankham, PhD, MBA, Chief Executive Officer, E-Mail: Info@PivotPharma.com, Tel.: (514) 943-1899; Virtus Advisory Group, Aktionärsanfragen, E-Mail: Pivot@virtusadvisory.com, Tel.: (416)644-5081

Related Links

http://www.pivotpharma.com/



SOURCE Pivot Pharmaceuticals Inc.