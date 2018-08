Pivot unterzeichnet exklusive Co-Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit Schweizer S.T.U. GmbH, etabliert umfangreiche Vertriebsstruktur für Einzelhandel und Online-Verkauf in der Europäischen Union

VANCOUVER, British Columbia, August 2, 2018 /PRNewswire/ --

Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT) (CSE: PVOT.CN) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) ("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es eine definitive Co-Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit S.T.U. GmbH ("S.T.U.") eingegangen ist, ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das unter der Markt ‚Hemplix™' CBD-Öle herstellt und vermarktet. Die Vereinbarung sieht vor, dass S.T.U. die aus Cannabinoid hergestellten Produkte von Pivot im VK, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Italien über den Einzelhandel und online vertreibt (soweit es die Vorschriften zulassen). Im Gegenzug wird Pivot die Hemplix™ Produktlinie in Kanada, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreiben, soweit es die Vorschriften zulassen und nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden.

Highlights:

Produkte der Marke Pivot Naturals werden in der EU von S.T.U. GmbH vertrieben

Produkte der Marke Hemplix™ werden auf dem amerikanischen Kontinent von Pivot vertriebe n

Pivot erweitert sein Produktangebot und positioniert sich als schnell wachsender, breit aufgestellter Anbieter von biologischen Cannabis-Derivaten

Kurzfristig deutlicher Umsatzanstieg aus wissenschaftlich begründeten Premium-Produkten mit patentierten Rezepturen erwartet

Hemplix™ CBD-Öl wurde in der Schweiz von Schweizer Apothekern mit Cannabis-Pflanzen aus biologischem Anbau entwickelt. Das CBD-Öl wird in einem modernen Ultraschall-Extraktionsverfahren bei niedrigen Temperaturen hergestellt und anschließend in einem biologischen Hanfsamenöl gelöst. Dadurch wird der für CBD-Öl-Lösungen oft charakteristische bittere Geschmack reduziert. Die Hemplix™ "Classic Natural Line" reicht von 6 % CBD bis 24 % CBD. Aromatisierte Hemplix™ Produkte gibt es in Cassis, Kirsche, Kokosnuss und Orange. Darüber hinaus gibt es eine 6 % CBD-Salbe und reine CBD-Globuli. Für Hunde und Katzen gibt es ein gluten- und laktosefreies 3 % CBD-Öl.

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit Pivot bei der Entwicklung, Kommerzialisierung und gemeinsamen weltweiten Vermarktung von Produkten. Diese Vereinbarung ist für uns ein bedeutender Meilenstein", sagten Pascal Siegrist und Claudio Iannuzzi, die Chefs von S.T.U. GmbH und Inhaber der Marke Hemplix™. "Unsere Produkte werden in der Schweiz mit großer Sorgfalt und 100 % biologischen Rohstoffen produziert. Durch das Extraktionsverfahren bleiben alle vorteilhaften Eigenschaften der Cannabis-Pflanze erhalten, darunter CBD, CBDA sowie CBG und viele andere sekundäre Bestandteile der Pflanze. Pivots Produktsortiment ist beeindruckend und wird den EU-Markt bereichern. Wir freuen uns auf, unseren Kunden die topischen Cremes und Lotionen, Lösungen zum Einnehmen und Kapseln der Marke ‚Pivot Naturals' über unsere im Ausbau befindlichen Einzelhandels- und Online-Vertriebswege anzubieten."

"Claudio und Pascal haben ein beeindruckendes Sortiment an hochwertigen CBD-basierten Produkten entwickelt, die derzeit in der EU verkauft werden und sich großer Nachfrage und Zufriedenheit bei Kunden erfreuen", sagte Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot Pharmaceuticals. "Hemplix™ ist eine bekannte Schweizer Marke, die wir auf dem amerikanischen Kontinent einführen werden. Diese Vereinbarung bedeutet außerdem, dass Pivot mit seinen Produkten der Marke Pivot Naturals Hunderte von Einzelhandelsgeschäften und Millionen Online-Verbraucher im weltgrößten Markt für Cannabis erreicht."

Dr. Frankham weiter: "Wir befinden uns mitten in der Umsetzung unseres Business-Plans. Pivot ist der unangefochtene Branchenführer mit dem größten Sortiment an Health- und Wellness-Derivaten aus biologischem Cannabis. Unser Team hat ein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum aufgestellt, wissenschaftlich begründete und patentierte Produktrezepturen entwickelt, Produktionsanlagen in Kanada und Kalifornien errichtet und in wichtigen Märkten das Branding und Marketing sowie den Vertrieb ausgebaut. Pivot ist gut aufgestellt, um seinen Anteil am Cannabis-Markt zu vergrößern, was im Q4 2018 zu nennenswerten Umsätzen führen wird."

Mit über 742 Millionen Menschen und Gesundheitsausgaben von insgesamt 2,3 Billionen € ist Europa der weltgrößte Markt für Cannabis. Bis 2023 könnte der europäische Markt für medizinisches Cannabis 55 Mrd. € erreichen, wenn alle Märkte gesetzlich reguliert sind und die Marktinfrastruktur vorhanden ist. European Industrial Hemp Association (EIHA), nova-Institute und HempConsult beziffern den europäischen Markt für CBD als pharmazeutisches Produkt allein schon jetzt auf 2 Mrd. €.[1]

Informationen zu S.T.U. GmbH

S.T.U. GmbH mit Sitz in Liestal (Schweiz) produziert und vertreibt CBD-Öle, die aus 100 % biologischen Rohstoffen hergestellt und unter der Marke "Hemplix™" vermarktet werden. Hemplix™ CBD wird in einem modernen Ultraschall-Extraktionsverfahren mit in Ticino angebautem Bio-Hanf der höchsten Güteklasse hergestellt. Das CBD-Öl wird in einer geschützten Umgebung und unter strengsten Qualitätsvorschriften produziert. Für Hemplix™ CBD-Öl werden nur die besten und reinsten CBD-Öle verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hemplix.ch/

Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Pharmazeutika und Nutrazeutika beschäftigt und dabei innovative Technologien für die Verabreichung von Medikamenten einsetzt. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindliche Geschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nutrazeutika und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Das US-amerikanische hundertprozentige Tochterunternehmen von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien), wird für den kalifornischen Markt fertige Cannabisprodukte in Pulverform herstellen und vertreiben, z. B. Nahrungszusätze, Kapseln, Schüttpulver und Stick-Packungen. PGS hat die weltweiten Rechte für "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis Öl-zu-Pulver-Technologie, BiPhasix™ Dermal Drug Delivery-Plattformtechnologie (topisch), Solmic Solubilisation-Technologie (oral) und Thrudermic Transdermal Nanotechnology (transdermal) für Delivery und Vermarktung von Cannabinoid-, Cannabidiol-(CBD-) und Tetrahydrocannabinol-(THC-)basierten Produkten erworben. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.PivotPharma.com

Vorsichtshinweis

Abgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationen kann der vorstehend dargelegte Sachverhalt zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, S.T.U. GmbH, Hemplix™ oder deren Geschäftsleitung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung sowie auf getroffenen Annahmen und aktuellen Informationen seitens der Geschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden, der Umfang der Unternehmens- und Verbraucherausgaben, die Umsätze von Pivot-Produkten, Aussagen in Zusammenhang mit internen Erwartungen, das Wettbewerbsumfeld in der Industrie, die Fähigkeit von Pivot das Geschäft zu erweitern, die Höhe der in Verbindung mit den Erweiterungsbemühungen von Pivot angefallenen Kosten, Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterzieht sich keiner Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Investoren werden ebenfalls angewiesen, alle anderen Risiken und Ungewissheiten in Betracht zu ziehen.

