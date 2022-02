PIZZA, A COMIDA MAIS POPULAR DO PLANETA, PASSA POR UMA TRANSFORMAÇÃO PARA SER MAIS FAVORÁVEL PARA O PLANETA

Knorr® lança Plizza – uma pizza mais favorável para o planeta, da massa ao recheio, para o World Eat for Good Day

ROTERDÃ, Holanda, 18 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A pizza, considerada uma das comidas mais populares do mundo, acaba de ganhar um novo toque mais favorável para o planeta em comemoração ao World Eat for Good Day em 19 de fevereiro. A Knorr, marca global de alimentos conhecida por trazer sabor às mesas em todo o mundo, está lançando a Plizza – uma pizza mais favorável para o planeta. A marca global de alimentos reinventou o prato clássico para ser à base de plantas com ingredientes que são melhores para as pessoas e para o planeta - desde a massa até o recheio. Cerca de cinco bilhões de pizzas são vendidas todos os anos ao redor do mundo; portanto, ao tornar a pizza mais favorável para o planeta, podemos coletivamente ter um impacto positivo significativo quando fazemos trocas por ingredientes que são melhores para o planeta.

A Plizza será distribuída gratuitamente no World Eat for Good Day em seis cidades do mundo. Ela será preparada com ingredientes frescos e entregue pronta para consumo por meio do aplicativo local de entrega de alimentos. As cidades participantes nos Estados Unidos, México, Indonésia, África do Sul, Tailândia e China oferecerão um número limitado de Plizzas a serem encomendadas e entregues em 19 de fevereiro. Para quem perder a oportunidade de entrega da Plizza, o vídeo da receita e do preparo estará disponível em knorrplizza.com.

A Knorr desenvolveu a Plizza para mostrar como é fácil fazer deliciosas substituições nas refeições diárias que podem diminuir o impacto negativo dos alimentos no planeta e aumentar seu impacto positivo na saúde. Atualmente, nosso sistema alimentar é um dos principais contribuintes para as mudanças climáticas2,3, extinção de espécies, escassez de água e perda e danos ao solo. Setenta e cinco por cento do suprimento global de alimentos é composto por apenas 12 espécies vegetais e cinco animais,5 o que torna o sistema alimentar suscetível aos possíveis impactos de doenças, pragas e mudanças climáticas. A boa notícia é que "os alimentos são a alavanca mais forte para maximizar a saúde humana e planetária na Terra"4. Comer uma variedade mais ampla de alimentos à base de vegetais ajuda a proteger o futuro dos alimentos, fornecendo, ao mesmo tempo, mais nutrientes e reduzindo o uso dos recursos do planeta. O lançamento da Plizza faz parte do compromisso da Knorr de colocar alimentos que sejam bons para as pessoas e para o planeta em sete bilhões de pratos até 2025, globalmente.

A primeira Plizza, criada por renomados chefs da Knorr, é à base de plantas e preparada com ingredientes Future 50 Foods – alimentos que são melhores para as pessoas e para o planeta1. A receita em si vira uma Plizza com três substituições simples, incluindo a preparação da massa com farinha de espelta integral, adicionando um molho Knorr feito com ingredientes de origem sustentável, combinados com grãos com alto teor de fibras enriquecidas no solo e substituindo o recheio por itens vegetarianos ricos em nutrientes, como espinafre de crescimento rápido e agrião de semeadura própria.

O que torna a Plizza mais favorável para o planeta?

Ela é à base de vegetais. Mais de 30% das emissões de gases de efeito estufa (principal contribuinte para as mudanças climáticas) vêm da agricultura alimentar, das quais mais de 60% vêm de animais 2,3 . Diminuir o número de alimentos de origem animal que consumimos reduz o impacto dos alimentos sobre as mudanças climáticas.

30% das emissões de gases de efeito estufa (principal contribuinte para as mudanças climáticas) vêm da agricultura alimentar, das quais mais de 60% vêm de animais . Diminuir o número de alimentos de origem animal que consumimos reduz o impacto dos alimentos sobre as mudanças climáticas. Conta com uma ampla variedade de ingredientes. Setenta e cinco por cento do fornecimento global de alimentos é composto por apenas 12 espécies vegetais e cinco animais 5 . Isso está causando o desaparecimento de espécies, tornando o sistema alimentar suscetível a pragas e mudanças climáticas. A Plizza é composta por vários ingredientes Future 50 Foods da Knorr e do WWF para ajudar a construir um sistema alimentar mais resiliente que possa alimentar nossa crescente população.

. Isso está causando o desaparecimento de espécies, tornando o sistema alimentar suscetível a pragas e mudanças climáticas. A Plizza é composta por vários ingredientes Future 50 Foods Knorr e do WWF para ajudar a construir um sistema alimentar mais resiliente que possa alimentar nossa crescente população. Os produtos da Knorr contêm ingredientes cultivados com carinho. Para a Knorr, é importante que nossos ingredientes sejam cultivados com carinho para as pessoas e para o planeta. Noventa e cinco por cento dos vegetais e ervas da empresa são cultivados de forma sustentável em todo o mundo, e 80% dos principais ingredientes (vegetais, ervas, temperos, grãos) serão produzidos seguindo os Princípios da Agricultura Regenerativa da Unilever até 2026. Com a previsão dos especialistas de que restam menos de 30 anos de recursos hídricos6 e de que 90% do solo (onde nossos alimentos são cultivados) estará degradado até 20507, há uma necessidade urgente de cultivar alimentos de forma a sustentar e regenerar a natureza.

April Redmond, vice-presidente de marca global da Knorr, disse: "Os alimentos são uma força deliciosa para o bem, e estamos em uma missão para colocar alimentos que sejam melhores para nós e para o planeta nos pratos de todos. Com o sabor autêntico da Knorr combinado com os alimentos Future 50 Foods, estamos mostrando ao mundo como pode ser irresistível comer para fazer o bem. Juntos, mudaremos o mundo substituindo o que colocamos em nossos pratos."

Dorothy Shaver, diretora global de sustentabilidade alimentar da Unilever, comentou: "No World Eat for Good Day, queremos ajudar todos a entender o impacto que nosso sistema alimentar exerce em nosso planeta e em nossa saúde e oferecer uma maneira saborosa de fazer uma mudança positiva. A Knorr tem a missão de ajudar todas as pessoas a consumirem uma variedade mais ampla de vegetais que são cultivados de forma sustentável e regenerativa para nossa saúde e para a saúde do planeta. Por meio dessa campanha, além de nossos produtos, programas e parcerias, estamos inspirando todos a comer para fazer o bem (Eat for Good)."

Junte-se à Knorr no World Eat for Good Day e mude o mundo mudando os ingredientes de sua pizza! Detalhes completos sobre a história da Plizza da Knorr, incluindo o aplicativo de entrega, a receita e o vídeo da receita, podem ser encontrados em knorrplizza.com. #Knorr #Plizza #WorldEatForGoodDay #EatforGood

Sobre a Knorr Global

A paixão da Knorr por cozinhar e se alimentar melhor remonta aos primórdios da marca em 1838. A Knorr se orgulha de ser a oitava marca de produtos de grande consumo mais escolhida no mundo (de acordo com o Kantar World Panel) e a maior marca de alimentos da Unilever. Os produtos da Knorr são vendidos em mais de 90 países do mundo, e os produtos são escolhidos 3,1 bilhões de vezes por ano, em 379 milhões de lares anualmente. As receitas nos sites da Knorr e nos programas inspiram milhões de pessoas todos os anos a consumir alimentos que são melhores para elas e para o planeta. O objetivo global da Knorr é reinventar os alimentos para a humanidade com a ambição de colocar alimentos que sejam bons para as pessoas e para o planeta em sete bilhões de pratos até 2025. O Future 50 Foods é a chave para a alimentação que seja boa para as pessoas e para o planeta – a chave para "bons alimentos".

A Knorr, juntamente com o WWF, lançou o Future 50 Foods em 19 de fevereiro de 2019, identificando 50 alimentos que devemos consumir mais para nossa saúde e a saúde de nosso planeta. Essa iniciativa é fundamental para os produtos, programas e parcerias da Knorr. O livro de receitas Future 50 Foods Cookbook está disponível para download gratuito e é vendido na Amazon UK.

Para mais informações sobre o objetivo da Knorr, acesse knorreatforgood.com e para mais informações sobre o Future 50 Foods da Knorr, acesse knorrfuture50foods.com.

Sobre a Unilever

A Unilever é um dos principais fornecedores mundiais de produtos de beleza e cuidados pessoais, higiene doméstica e alimentos e refrescos. Seus produtos são vendidos em mais de 190 países e utilizados por 2,5 bilhões de pessoas todos os dias. A Unilever conta com 149 mil funcionários e gerou vendas de 50,7 bilhões de euros em 2020. Mais da metade de nossa presença está em mercados em desenvolvimento e emergentes. A empresa tem cerca de 400 marcas presentes em residências em todo o mundo – incluindo marcas icônicas globais como Dove, Lifebuoy, Knorr, Magnum, OMO e Surf; e outras marcas como Love Beauty & Planet, Hourglass, Seventh Generation e The Vegetarian Butcher.

A Unilever Compass, nossa estratégia de negócios sustentável, foi criada para nos ajudar a oferecer um desempenho superior e impulsionar o crescimento sustentável e responsável, ao:

melhorar a saúde do planeta;

melhorar a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas; e

contribuir para um mundo mais justo e socialmente inclusivo.

Para mais informações sobre a Unilever e nossas marcas, acesse www.unilever.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1748634/Knorr_Plizza_Logo_1_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748952/Knorr_Launches_Plizza.jpg

FONTE Knorr

