Pizza Hut International célèbre l'anniversaire de la Pan® Pizza originale

Pizza Hut souligne le 40e anniversaire de sa Pan Pizza en déclarant octobre le mois mondial de la pizza et en lançant des célébrations dans plus de 50 pays

PLANO, Texas, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Dans les années 1980, de nombreuses figures emblématiques sont apparues, mais aucune ne s'est avérée aussi mémorable ou fromagée que la Pan Pizza originale de Pizza Hut, souvent imitée, mais jamais égalée. Elle a changé à jamais l'expérience de la pizza et, à 40 ans, elle continue de dépasser les attentes et demeure la pizza la plus satisfaisante et la plus savoureuse qui soit. En l'honneur de ce produit emblématique, Pizza Hut organise une célébration dans 55 de ses marchés internationaux, déclarant octobre le mois mondial de la pizza et proposant des offres spéciales aux amateurs de pizza du monde entier.

Cette occasion mettra en lumière l'évolution de ce plat emblématique, ainsi que le slogan « now that's delivering », qui témoigne de la portée mondiale de Pizza Hut, de son accessibilité et de son engagement à faire en sorte que chacun obtienne ce qu'il veut plus facilement. La campagne, principalement numérique, s'inscrit dans la promesse que la Pan Pizza est ce qu'il y a de plus satisfaisant et que Pizza Hut International offre l'expérience la plus satisfaisante qui soit, en tout temps.

Consultez le communiqué multimédia ici :

https://www.multivu.com/players/English/8771351-pizza-hut-the-original-pan-the-ultimate-in-satisfaction/

« Personne n'aime la pizza plus que nous. Et à ce jour, il n'y a rien de plus satisfaisant ou de plus unifiant que cette première bouchée savoureuse, a déclaré Vipul Chawla, président de Pizza Hut International. Notre quête visant à offrir un bonheur accessible est inscrite dans notre ADN. Nous pensons constamment à la prochaine portion – des menus plus grands, meilleurs et plus innovateurs qui permettront de rassembler le monde, une Pan Pizza à la fois. »

Depuis 1958, Pizza Hut prépare ses pizzas avec les meilleurs ingrédients, sans jamais faire de compromis sur le goût ou prendre de raccourcis. Aujourd'hui, conscient que les attentes des consommateurs par rapport à leurs expériences alimentaires sont plus élevées, Pizza Hut propose de nouvelles façons de faire emblématiques en s'adaptant à la culture, en continuant à faire preuve d'originalité et en contribuant au bien commun.

« Pizza Hut n'a jamais perdu la passion ou le goût de ce qui a inspiré la Pan Pizza originale en 1980 », a déclaré Ana Maria Rodriguez, directrice de l'innovation et de la qualité alimentaire à Pizza Hut International. « Nous accordons toujours la priorité à nos aliments et à nos clients. Depuis le lancement de notre produit le plus emblématique il y a 40 ans, nous demeurons tournés vers l'avenir et jeunes, en nous inspirant d'idées du monde entier pour continuer à offrir de la satisfaction avec chaque Pan Pizza. »

Dans le cadre de l'anniversaire de la Pan Pizza, Pizza Hut offre des cadeaux aux amateurs de pizza du monde entier, des offres spéciales et plus encore.

Consultez le site www.pizzahut.com ou suivez les réseaux sociaux de Pizza Hut de votre région pour rester au fait.

