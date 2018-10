PKFARE erklärte während des SIR-Symposiums Visionen für die NDC-Zukunft und das Ziel, mit der Plattform hohe Wellen im Ökosystem der Reiseindustrie zu schlagen

ROM, Italien, 26. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- PKFARE veranstaltete heute während des zweiten Tags des AIR-Symposiums der IATA einen Workshop, im Zuge dessen die Teilnehmer Einblick in die Visionen und Errungenschaften des Unternehmens in Bezug auf die NDC-Zukunft erhielten. Das Geschäftsmodell und die Plattform, die in den letzten vier Jahren perfektioniert wurden, gelten als ein wesentlicher Bestandteil des pulsierenden Reiseindustrie-Ökosystems.

PKFARE, der globale Vertriebs- und Distributionspartner, der vom Merchandising über das Buchen bis zur Zahlungsverarbeitung und Einkaufsumsetzung alles möglich macht, verbindet bereits erfolgreich mehr als 10.000 Käufer und Anbieter in über 100 Ländern und Regionen miteinander. Nachdem im Mai des Jahres 2018 Finnair erfolgreich ihre NDC-Inhalte auf PKFARE veröffentlichte, wagte PKFARE den Sprung, um die erfolgreiche Einführung des NDC-Standards voranzutreiben und API-Schnittstellen zwischen Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern einzuführen. Die Anzahl der PKFARE-NDC-Partnerfluggesellschaften steigt stetig, und neue Inhalte warten bereits auf die Veröffentlichung online.

„Während wir rasant auf die neue Ära der Flugdistribution zusteuern, halten wir an unseren drei Visionen für die Zukunft der Distribution fest: Ein „Omnichannel-Konzept", dass dazu in der Lage ist, die Produkteinführungszeiten der Fluggesellschaften zu verkürzen, Kunden „Einkaufserlebnisse wie im Einzelhandel" zu ermöglichen, die jedem Kunden ein individuelles Flugerlebnis bereiten, und ein verbessertes „Content-Management", dass es Fluggesellschaften möglichen machen wird, Angebote auf ihre Kunden zuzuschneiden und einzeln abzustimmen", so Jason Sui, PKFARE-Mitbegründer und Senior Vice President. „ONE Order und IATA NDC legen den Grundstein, um diese Vision umzusetzen. PKFARE hat bereits große Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels gemacht."

Das „ONE-Order-System" mit AI-Anwendung und die globalen Zahlungslösungen sind die Highlights auf dem Weg, den PKFARE in die NDC-Zukunft beschreitet. Durch die Aggregierung verschiedener reisebezogener Inhalte und die Erfassung von Einkaufsdaten mittels AI und Cloud-Berechnung, sind Fluggesellschaften durch die Verbindung mit PKFARE besser dazu in der Lage, ihre Produkte zu modellieren und individuell anzupassen. Die erprobte globale Zahlungslösung von PKFARE hat die Abwicklungseffizienz gesteigert, Zahlungsrisiken gesenkt und Zahlungskosten reduziert.

Ausgehend von der Revolution, die NDC für die Distribution der Fluggesellschaften bedeutet, und die sich derzeit in der Beschleunigungsphase befindet, ist PKFARE fest davon überzeugt, das gesteckte Ziel, der beste globale Vertriebs- und Distributionspartner für Fluggesellschaften zu werden, mithilfe von Cutting-Edge-Technologien und kurzen Reaktionszeiten auf die steigende Nachfrage erreichen zu können.