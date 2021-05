Place to Plug active la dernière technologie pour les services de recharge de véhicules électriques : la recharge ponctuelle

VALENCIA, Espagne, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Place to Plug , la start-up espagnole qui a révolutionné la mobilité électrique avec le système de gestion des bornes de recharge pour véhicules électriques le plus avancé du marché, atteint une nouvelle étape en tant que première plateforme qui garantit l'accès à une recharge ponctuelle pour tous les conducteurs de véhicules électriques.

Josep Cester, PDG de la société, souligne la pertinence de ce fait qui permet de respecter la législation européenne en matière de confidentialité dans l'accessibilité aux bornes de recharge, établie dans la DIRECTIVE 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Le véhicule électrique est l'un des outils les plus efficaces de cette nouvelle ère si l'on veut commencer à contrôler les émissions de CO2 et d'autres polluants produits par les transports – tant publics que privés – et ainsi atteindre l'objectif de décarboner l'économie, le défi le plus important auquel nous sommes confrontés en ce XXIe siècle.

« Après tout, l'électrification des transports est un élément clé et fondamental pour atteindre les objectifs d'émissions stricts fixés par l'Europe et inclus dans la loi européenne sur le climat », a ajouté Josep Cester.

À cette fin, Place to Plug a activé une nouvelle fonctionnalité pour fournir aux utilisateurs un accès facile à une recharge ponctuelle : il suffit de scanner un code QR où l'utilisateur peut choisir entre trois options d'enregistrement différentes : télécharger l'application gratuitement, se connecter avec un utilisateur déjà enregistré ou continuer en tant qu'utilisateur invité.

Cette méthode innovante exclusive à Place to Plug initie la recharge du véhicule en mode privé, en sélectionnant la troisième option et en ajoutant le mode de paiement, de sorte que chaque fois que l'utilisateur veut arrêter la charge, il peut continuer son voyage sans que ses détails soient consultés par un tiers.

Grâce à cette amélioration, l'utilisateur a la possibilité d'effectuer une recharge ponctuelle sans avoir à conclure un contrat de transfert de données, ni avec l'opérateur du point de recharge, ni avec Place to Plug en tant que prestataire de services e-mobilité (eMSP).

Avec cette nouvelle fonction de recharge, Place to Plug a donc une longueur d'avance parmi les sociétés de gestion de recharge et devient un acteur stratégique dans la révolution de la mobilité électrique.

https://placetoplug.com/en

