Planejadores de transporte de toda a América Latina proporcionam melhores resultados com a Remix, a plataforma de mapeamento colaborativo da Via

A Remix permitiu que a Mobility ADO e a Móvil QroBus do México obtivessem melhorias significativas em sua colaboração com a agência pública, o Instituto Queretano de Transporte. Ao analisar os dados do número de passageiros que usam transporte público e o impacto da acessibilidade, a Móvil QroBus revelou novas informações sobre o comportamento de passageiros, resultando em um serviço melhor para os moradores de Queretaro.

"Não poderíamos ter obtido esses melhores resultados sem a Remix como nossa parceira", disse Alberto Rojas, diretor do Instituto Queretano del Transporte da Mobility ADO. José Luís Hernández, gerente de projetos da Mobility ADO acrescentou: "A Remix ofereceu um suporte extremamente útil para acelerar processos que podem levar semanas ou meses."

Desde outubro de 2020, a Remix também ajudou a Subsecretaria de Transportes do Chile, por meio da Divisão de Transporte Público Regional (DTPR), a transformar a coordenação de suas operações entre Santiago e outras regiões do país, melhorando as comunicações internas.

A Remix permite que a DTPR padronize seu vocabulário e colabore facilmente entre escritórios, melhorando seus processos diários para planejamento e análise de dados. A Remix desempenha um papel fundamental em várias regiões do país, incluindo em Valparaiso, uma das maiores regiões, onde sua primeira Especificação Geral de Feeds de Trânsito (GTFS) está sendo criada por meio da plataforma. Usando a Remix, as ferramentas manuais estão sendo substituídas por processos centralizados e ágeis.

A parceria com a Remix permitiu que a DTPR melhorasse seus processos internos, aumentasse a colaboração e unificasse as principais informações necessárias para uma melhor análise e projeto de redes regionais de transporte público no Chile.

"Mais de 350 cidades em 5 continentes usam a Remix, e estamos honrados em ter uma presença crescente na América Latina, fazendo parceria com agências de ponta para melhorar resultados para as comunidades", disse Tiffany Chu, VPS da Via e Remix e cofundadora da Remix.

Sobre a Via: a Via está remodelando o transporte público para atender às necessidades de comunidades modernas com soluções de transporte flexíveis viabilizadas por tecnologia. Recentemente, a Via adquiriu a Remix, plataforma colaborativa para planejamento de transporte e tomada de decisões, para criar a primeira plataforma TransitTech de ponta a ponta para cidades e agências de trânsito.

