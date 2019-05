Planejamento de capacidades da LONGi: até o final de 2021, mono wafer: 65GW, mono módulo: 30GW

XI'AN, China, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Em 30 de abril de 2019, a LONGi divulgou seu relatório anual de 2018 e os resultados do primeiro trimestre. O relatório mostra que a receita operacional da LONGi em 2018 foi de RMB 21.988 bilhões, um aumento de 34,38% em relação ao ano anterior e o lucro líquido atribuído aos acionistas das empresas listadas foi de RMB 2.558 bilhões. No primeiro trimestre de 2019, o total de ativos da empresa era de RMB 43.165 bilhões. Dados de pesquisa de terceiros independentes mostraram que a LONGi foi responsável por 40% da capacidade de fatias (wafers) de silício monocristalino do setor, reforçando sua posição como a maior fabricante de módulos monocristalinos de todo o mundo. De acordo com o BNEF, o índice de saúde financeira, conforme medido pelo modelo de classificação Alman-Z, a LONGi está em segundo lugar na lista de empresas fotovoltaicas globais e é a primeira na China.