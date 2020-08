Planet overtreft zakelijke doelstellingen, doorloopt 2020 met momentum

SAN FRANCISCO, 12 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Planet, exploitant van de grootste commerciële vloot van satellieten ooit, heeft vandaag aangekondigd dat het aantal nieuwe klanten geboekt in het tweede kwartaal van 2020 (Q2) verdubbeld is in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Ze zien een toename van binnenkomende belangstelling en de resultaten geven aan dat teledetectie-gegevens uiterst belangrijk zijn voor industrieën wanneer de reismogelijkheden beperkt zijn en de gezondheid en veiligheid van het personeel een topprioriteit is.

In de eerste helft van 2020 steeg het aantal nieuwe klanten van Planet met 21 procent, in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ze zagen een groei van meer dan 100 procent op jaarbasis in alle productlijnen, waarbij SkySat tasking een stijging van meer dan 200 procent realiseerde. Planet ervaart een enorme vraag naar gegevens door gebruikers in de volgende sectoren: overheid, bosbouw, de Amerikaanse federale overheid, de academische wereld, alsmede internationale overheidsinstellingen. Deze klanten gebruiken de gegevens van Planet om veilig en op afstand toezicht te houden op infrastructuur, om de codes en vergunningsvoorschriften af te dwingen, en activa bij te houden. Planet heeft ook zijn samenwerkingsverband met Esri uitgebreid, waardoor gebruikers van het toonaangevende GIS-platform in staat gesteld worden om rechtstreeks toegang te krijgen tot Planets gegevens en om deze gegevens te kopen.

De teams van Planet zijn uitgebreid om de toegenomen vraag te kunnen ondersteunen en ze hebben getalenteerde nieuwe leiders in het bedrijf verwelkomd, waaronder Ashley Johnson als CFO, Rosanne Saccone als CMO, en Wendy Tan White voor hun Raad van Bestuur. Ze zijn zich bewust van hun rol om sociale onrechtvaardigheid te helpen stoppen, en zij verdubbelen hun inspanningen om van Planet een diverse en inclusieve werkomgeving te maken. Op het gebied van ruimtevaart en producten heeft Planet nog eens drie SkySats gelanceerd en een reeks nieuwe mogelijkheden binnen hun toonaangevende productlijn met hoge resolutie geïmplementeerd.

Planet is erop gericht om 2020 sterk af te sluiten. Zij zullen een tweede gebruikersconferentie organiseren, Planet Explore, hun werk met journalisten, onderzoekers en academici blijven voortzetten, en meer satellieten op meerdere raketten lanceren. U kunt meer productverbeteringen verwachten waarmee gebruikers kunnen inspelen op hun mogelijkheden en gegevens.

Dit jaar zal voor iedereen moeilijk worden, maar Planet hoopt dat door wederzijdse ondersteuning en voortdurende levering aan hun gebruikers, zij een lichtpuntje kunnen zijn in een somber landschap, en dat zij een kleine rol zullen spelen bij het tot stand brengen van een betere toekomst.

