PlanetWatch annonce la cotation de son token PLANETS sur l'échange Bitfinex

ST. GENIS-POUILLY, France, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Planetwatch, une start-up française qui décentralise et récompense la surveillance environnementale, a annoncé que son jeton PLANETS sera coté sur Bitfinex. PLANETS est le premier token émis sur la blockchain Algorand (à l'exception des stablecoins) à être coté sur une plateforme d'échange internationale.

Claudio Parrinello, PDG de PlanetWatch a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour PlanetWatch. Moins de 18 mois après la création de l'entreprise, nous avons réussi à démontrer que notre solution Smart City as a Service, basée sur le déploiement de capteurs communautaires de qualité de l'air peut fournir des flux de données de qualité professionnelle dans une manière rapide et économique.

Sean Lee, PDG de la Fondation Algorand, a déclaré : "Nous sommes ravis de voir Bitfinex prendre en charge le jeton PLANETS. L'équipe PlanetWatch a fait preuve d'une vision et d'une innovation exceptionnelles en créant son concept aaS de « Ville intelligente » et en choisissant de créer son écosystème de jetons utilitaires sur le réseau de blockchain durable et négatif en carbone d'Algorand. Nous sommes ravis de voir le monde découvrir le potentiel incroyable de la surveillance participative de la qualité de l'air et du jeton PLANETS."

PlanetWatch révolutionne la façon dont nous mesurons la qualité de l'air en utilisant la blockchain Algorand, des capteurs IoT et l'Intelligence Artificielle. PlanetWatch incite les citoyens à utiliser des capteurs de qualité de l'air et à gagner des récompenses pour les flux de données.

PlanetWatch se concentre sur la pollution de l'air, qui provoque plus de 7 millions de décès par an (source : OMS). De plus, des études démontrent un lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique et une augmentation de la mortalité due au COVID-19, ainsi qu'un risque d'infection par aérosol dans les espaces intérieurs.

PlanetWatch est fortement soutenu par des partenaires tels qu'Algorand, la Fondation Algorand et le CERN, le principal laboratoire de recherche en physique au monde, où le Web est né. En tant que fournisseur de données "vertes", il était naturel pour PlanetWatch de s'associer à Algorand, qui fournit une blockchain performante, décentralisée, sécurisée et « verte » en termes de consommation d'énergie. Concernant le CERN, PlanetWatch est la seule entreprise de l'écosystème mondial de la blockchain qui est labellisée en tant que « CERN Spin-off ».

Le réseau de PlanetWatch se développe très rapidement. Il comprend actuellement 700 capteurs. Le cap des 1000 capteurs sera atteint dans quelques semaines.

