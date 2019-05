Planification de la capacité de LONGi d'ici fin 2021 : 65 GW de plaquettes monocristallines et 30 GW de modules monocristallins

En 2018, les livraisons outre-mer de plaquettes de silicium monocristallin de LONGi se sont élevées à 3,483 milliards d'unités, soit une augmentation de 59 % par rapport à l'année précédente. Les livraisons annuelles de modules et de cellules solaires ont atteint 7,072 GW, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente. LONGi a activement promu sa marque à l'international, réalisé de grandes avancées dans ses activités commerciales et enregistré une rapide croissance de ses livraisons aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Amérique latine, au Japon, en Australie et en Afrique.

À l'avenir, LONGi continuera de se concentrer sur le marché mondial et s'efforcera d'internationaliser sa clientèle, ses services et sa gestion afin d'offrir à ses clients des produits de pointe à haute efficacité.

Une capacité de production de 65 GW pour les plaquettes monocristallines et de 30 GW pour les modules monocristallins d'ici la fin de l'année 2021

À la fin de 2018, la capacité de production de lingot/plaquettes de silicium monocristallin de LONGi avait atteint 28 GW. L'usine de modules de 5 GW de Chuzhou, dans la province d'Anhui, est entrée en production en mars 2019, augmentant encore la capacité globale de production de modules monocristallins à haute efficacité de LONGi.

LONGi a également publié sa dernière planification de capacité : d'ici fin 2019, sa capacité de production sera de 36 GW pour les lingots/plaquettes, 10 GW pour les cellules et 16 GW pour les modules ; d'ici fin 2020, sa capacité de production sera de 50 GW pour les lingots/plaquettes, 15 GW pour les cellules et 25 GW pour les modules ; et d'ici fin 2021, sa capacité de production sera de 65 GW pour les lingots/plaquettes, 20 GW pour les cellules et 30 GW pour les modules.

Le rapport a démontré de façon systématique que l'investissement continu dans la R&D a fortement contribué au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits LONGi. En 2018, LONGi a ainsi enregistré 526 brevets.

