PLANIGRUPO avanza en su recuperación con un crecimiento secuencial de 26.9% en EBITDA y de 13.7% en Ingresos Totales durante el 4T20

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció hoy sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y ejercicio completo 2020, destacando los incrementos secuenciales (TsT) del EBITDA e Ingresos Totales, durante el 4T20, de 26.9% y 13.7%, respectivamente, gracias a la resiliencia del portafolio, la recuperación paulatina de las métricas financieras y la estabilidad registrada en la tasa de ocupación (que se situó por encima del 92% este trimestre), muestra de la efectividad de la Compañía en la preservación de relaciones de negocio con sus arrendatarios.

Durante el ejercicio 2020, PLANIGRUPO llevó a cabo una gestión activa, tanto con sus inquilinos como con sus acreedores, en pro de avanzar en la recuperación de sus principales indicadores operativos y financieros; por lo que, el FFO de la Compañía registró un alza anual de doble dígito (+21.8% AsA) ascendiendo a los Ps.76 mills. durante el 4T20, y a los Ps.370 mills., por el ejercicio completo 2020 (+28.8% AsA).

Asimismo, los Ingresos Totales del ejercicio 2020 totalizaron Ps.1,359 mills., los cuales, a pesar de haber retrocedido en su comparativo anual, dan muestra de la resiliencia del modelo de negocios de PLANIGRUPO; y, el ingreso neto de la operación (NOI) retrocedió, también, contra 2019, alcanzando los Ps.1,051 mills., durante el ejercicio 2020, con un margen de 80.5% (-140 pbs.).

Respecto al flujo de visitantes a nuestros centros comerciales, estos totalizaron ~24 mills. durante el trimestre, 20.0% por encima de los ~20 mills. del 3T20, reflejo de la apertura gradual de las operaciones de los arrendatarios y una creciente confianza en las medidas sanitarias implementadas en nuestros inmuebles.

En lo referente a la posición financiera de la Compañía, al cierre de 2020, la deuda total ascendió a Ps.6,732 mills. (incluyendo propiedades con participación no controladora), Ps.50 mills. menos que el saldo registrado el trimestre anterior. Y, en seguimiento al ambiente prevaleciente de menores tasas de interés, el costo promedio ponderado de la deuda retrocedió 200 pbs. AsA.

Finalmente, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó en su mensaje a inversionistas: "aunque se vislumbran importantes retos hacia 2021, confiamos en que la experiencia probada de nuestro equipo, la resiliencia mostrada por nuestro modelo de negocios (anclado en actividades económicas prioritarias), y la estabilidad registrada en la ocupación de nuestros centros comerciales, nos permitirán seguir operando con estabilidad en la nueva normalidad; teniendo como prioridad principal el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

