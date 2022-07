PLANIGRUPO REGISTRA INCREMENTOS DE 18.2% EN INGRESOS TOTALES Y 22.3% EN NOI

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 47 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció el miércoles 27 de julio de 2022 sus resultados correspondientes al 2T22, destacando el crecimiento obtenido en rentabilidad.

En este sentido, la Compañía registró un incremento de 18.2% AsA en ingresos totales, alcanzando los Ps.407.7 millones en el 2T22, los cuales estuvieron favorecidos principalmente por el efecto combinado de una mayor renta promedio (+6.7%) y un continuo incremento marginal en su tasa de ocupación (92.0% en el 2T22, vs. 92.2% en el 2T21). De igual forma, el ingreso neto de la operación aumentó 22.3% contra los Ps.269.1 millones del 2T21, totalizando Ps.329.2 millones.

Bajo las mismas dinámicas, en el acumulado del año, los ingresos totales ascendieron a Ps.816.2 millones, 17.9% más que los Ps.692.0 millones del 1S21. Y, el NOI de los primeros seis meses de 2022 alcanzó los Ps.658.3 millones, representando un crecimiento de 23.6%, vs. los Ps.532.5 millones obtenidos la primera mitad de 2021. Ambos indicadores ya se encuentran por arriba de niveles pre-pandemia, es decir, mismo periodo del año 2019, como consecuencia de la política de control de gastos de la Compañía, la búsqueda de eficiencia de recursos y la adquisición de la participación controladora del portafolio WALPG.

Con relación al EBITDA (incluyendo las plazas con participación controladora y no controladora), Planigrupo presentó un incremento de 19.6% en el 2T22, pasando de Ps.207.1 millones en el 2T21 a Ps.247.7 millones este trimestre. En el acumulado del año, el EBITDA totaliza Ps.496.7 millones, aumentando 23.5% contra los Ps.402 millones del 1S21.

En lo que respecta a su posición financiera, al 30 de junio de 2022, la deuda total, incluyendo las plazas con participación controladora y no controladora, fue de Ps.6,915.6 millones, de los cuales el 67.2% se encuentra a tasa variable con cobertura de interés y el 30.9% a tasa fija; mitigando con ello gran parte de los efectos del alza en tasas de interés. Cabe destacar que el LTV se mantuvo estable, situándose en 39.0% en el 2T22.

Es importante mencionar que, durante los últimos meses del año anterior, el primer trimestre de este año, y este trimestre se logró la negociación y el refinanciamiento del total de los vencimientos de 2022, equivalente a Ps.4,341.9 millones, reflejando un perfil de deuda más sano hacia adelante. Y, como parte de su alto compromiso ASG, Planigrupo concluyó la realización de su primer informe de sustentabilidad.

En su mensaje a inversionistas, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Me es grato remarcar la resiliencia que la Compañía ha tenido en los últimos trimestres, a pesar de la retadora coyuntura económica que se ha presentado, ya que seguimos fortaleciendo de forma continua nuestras principales métricas financieras y operativas (creciendo en ingresos, NOI, EBITDA, a la par de mantener los niveles de ocupación). Y, aunque estamos conscientes de los desafíos inherentes a las actuales presiones inflacionarias y al ambiente de mayores tasas de interés, confiamos en el talento de nuestro equipo, así como en nuestro modelo flexible de negocios, para seguir impulsando la estabilidad y el crecimiento de la Compañía."

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 47 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 35 centros comerciales y participaciones no controladoras en 1 centro comercial, ubicados en 18 entidades federativas en México. Los 36 centros comerciales en operación y estabilizados tienen un área rentable total de aproximadamente 780,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Información adicional:

+52 55 9177 0870

[email protected]

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.

SOURCE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.