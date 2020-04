PLANIGRUPO registra un crecimiento de 10.3% en EBITDA y una sólida posición financiera durante el 1T20

CIUDAD DE MEXICO, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2020, registrando un incremento de 10.3% en EBITDA (incluyendo las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora), el cual pasó de Ps.248 mills. en el 1T19 a Ps.274 mills., con un margen de 66.3% (+230 pbs. AsA), apoyado por el reconocimiento de Ps.123 mills. incrementales en el valor razonable de las propiedades de inversión, en combinación a un positivo dinamismo durante los primeros meses del año, mismo que se ralentizó a finales del trimestre, a consecuencia de la actual emergencia sanitaria.

En este sentido, la Compañía anunció la implementación de múltiples medidas en beneficio de la salud y seguridad de sus colaboradores, arrendatarios y clientes que visitan sus centros comerciales (los supermercados localizados en sus propiedades continúan laborando con relativa normalidad), entre los que se incluyen ajustes para priorizar el trabajo a distancia de sus colaboradores, y el refuerzo de programas de limpieza y sanitización en inmuebles.

Asimismo, la Empresa ha ejecutado diversas estrategias orientadas a preservar sus relaciones de largo plazo con sus arrendatarios, así como la estabilidad del flujo y la liquidez, a través de un estricto control de gastos no esenciales.

Ahondando en los resultados, los Ingresos Totales sumaron Ps.416 mills. durante el 1T20, creciendo 6.2% AsA; y, el NOI (incluyendo las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora) avanzó 10.0% AsA, alcanzando los Ps.341 mills., con un margen de 82.5% (+260 pbs. AsA).

Este resultado se vio beneficiado por una mayor renta promedio por m2, la cual pasó de Ps.155.6 en el 1T19 a Ps.160.1 este trimestre, representando un alza de 2.9%. Por su parte, la afluencia de visitantes a nuestros centros comerciales fue de 29 mills. en el 1T20, vs. 30 mills. del 1T19 (el efecto de la emergencia sanitaria comenzó a percibirse a finales del trimestre).

Finalmente, al 31 de marzo de 2020, la posición financiera de PLANIGRUPO continuó mostrando solidez, ya que la deuda (incluyendo las plazas donde la Empresa tiene participación no controladora) fue Ps.14 mills. menor al monto obtenido al cierre del 4T19, ascendiendo a Ps.6,677 mills. Cabe destacar que el costo de la deuda, también, se redujo 50 pbs. AsA, como resultado del ambiente prevaleciente de menores tasas de interés.

Al respecto, el Sr. Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Ante esta coyuntura, buscaremos mantener una continua y cercana comunicación con nuestros inquilinos y demás grupos de interés, con el objetivo de desplegar todas las medidas necesarias que permitan mitigar los efectos de la contingencia sobre la salud de todos aquellos involucrados en la operación, y en lo económico, en nuestras principales métricas operativas".

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 44 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 33 centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México, 35 de los cuales se encuentran estabilizados y 1 en proceso de estabilización. PLANIGRUPO es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 35 centros comerciales en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 806,000 m2, y con la propiedad en proceso de estabilización, llegará a un área rentable total de aproximadamente 814,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx.

