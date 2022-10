PLANIGRUPO REPORTA UN INCREMENTO DE 13.1% EN INGRESOS TOTALES Y UN AUMENTO DE 14.8% EN NOI

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO") (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 47 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México, anunció el jueves pasado sus resultados correspondientes al 3T22, destacando los crecimientos anuales de 13.1% y 14.8% en Ingresos Totales y NOI, respectivamente.

En línea con el progreso de la nueva normalidad, el adecuado manejo de medidas sanitarias y el atractivo de los centros comerciales de la Compañía, el flujo de visitantes alcanzó aproximadamente los 26.0 millones durante el trimestre, un 7.3% por encima de la cifra registrada en el 3T21.

Lo anterior, aunado a una mayor renta promedio (+6.0% AsA) y tasa de ocupación (+60 pbs. AsA), contribuyó a que los ingresos se incrementaran de Ps.377.4 millones en el 3T21 a Ps.426.6 millones en el 3T22 (+13.1%). En el acumulado del año, los ingresos ascendieron a Ps.1,243 millones, 16.2% más que lo obtenido en el mismo periodo de 2021.

El "FFO" registró un aumento anual de 32.5%, totalizando Ps.80.8 millones; mientras que el ingreso neto de la operación (NOI) ascendió a Ps.338.8 millones, creciendo 14.8% contra su comparativo anual. El margen NOI del trimestre aumentó 140 pbs. a 82.1%.

Con relación al EBITDA (incluyendo las plazas con participación controladora y no controladora), Planigrupo presentó un incremento de 13.0% en el 3T22, pasando de Ps.226.1 millones en el 3T21 a Ps.255.6 millones este trimestre. A la par, el margen EBITDA se ubicó en 61.9%, un aumento de 10 pbs. vs. el 3T21.

Durante los primeros nueve meses de 2022, el NOI, EBITDA y FFO ascendieron a Ps.997.1 millones, Ps.752.3 millones y Ps.215.3 millones, respectivamente, aumentando 20.5%, 19.8% y 83.2% contra el mismo periodo de 2021.

En lo que respecta a su posición financiera, al 30 de septiembre de 2022, la deuda total, incluyendo las plazas con participación controladora y no controladora, fue de Ps.6,905.5 millones, de los cuales el 67.1% se encuentra a tasa variable con cobertura de interés, el 31.1% a tasa fija y el 1.8% restante a tasa de interés variable; mitigando con ello gran parte de los efectos del alza en tasas de interés. Cabe destacar que el LTV se mantuvo estable, situándose en 39.3% en el 3T22.

En su mensaje a inversionistas, Elliott Mark Bross Umann, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "La escalada en la inflación y el continuo aumento en las tasas de interés son desafíos que enfrentamos de manera exitosa día a día, gracias a la resiliencia de nuestro modelo de negocios, el cual se distingue por el anclaje de giros comerciales de primera necesidad en nuestras plazas. Por ejemplo, este trimestre, la cobranza se situó por arriba de niveles prepandemia y prácticamente el 100% de la deuda se encuentre a tasa fija o limitada a una tasa máxima, gracias al cierre de contratos de cobertura; lo que, aunado al exitoso refinanciamiento de los pasivos que vencían en 2022, nos dota de una mejor posición financiera."

Asimismo, agregó que la Empresa continúa avanzando en sus esfuerzos ESG, los cuales se encuentran fundamentados en los temas materiales seleccionados por sus Grupos de Interés y en los KPIs definidos en su Reporte de Sustentabilidad.

***

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 47 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones controladoras en 35 centros comerciales y participaciones no controladoras en 1 centro comercial, ubicados en 18 entidades federativas en México. Los 36 centros comerciales en operación y estabilizados tienen un área rentable total de aproximadamente 780,000 m2. Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx .

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

***

Información adicional:

+52 55 9177 0870

[email protected]

FUENTE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.

SOURCE PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V.