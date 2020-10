Planned Parenthood of Greater Texas abre centro de salud en Lubbock

"Todos merecen una vida saludable, feliz y libre de vergüenza y estigma", expresó Angela Martínez, gerente del centro de salud de Lubbock. "Recibimos a todos en nuestro centro de salud y esperamos ser un recurso de atención médica para la comunidad de Lubbock".

"Represento a una de cada cinco mujeres que han confiado en Planned Parenthood para sus necesidades de atención médica", contó Kimberleigh Gonzalez Williams, una madre de Lubbock y profesional de la salud. "Las opciones de educación sexual y atención médica deben ser accesibles y asequibles para todos, y Planned Parenthood ayuda a hacer realidad este precepto en nuestra comunidad".

El centro de salud de Planned Parenthood en Lubbock está abierto para citas médicas en persona y para telemedicina en el mismo día y al día siguiente para pacientes que buscan los siguientes servicios de atención médica:

exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino

métodos de control de la natalidad (incluidos DIU e implantes)

pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS)

pruebas de VIH

medicamentos PrEP y PEP para prevenir la transmisión del VIH

tratamiento para infecciones vaginales y del tracto urinario

chequeos anuales de bienestar

vacunas contra el VPH, vacunas contra la influenza y otros servicios de atención médica esenciales

Los servicios de aborto quirúrgico y de medicamentos se proporcionarán el próximo año.

Recibimos a todos en Planned Parenthood, independientemente de si tienen seguro o documentación, y cualquiera que sea su nivel de ingresos, el lugar donde viven o a quién aman. Planned Parenthood se enorgullece de ser un recurso de confianza para pacientes de la comunidad LGBTQ.

Servicios de atención médica asequibles: Los pacientes sin seguro pueden ser elegibles para recibir fondos de asistencia al paciente para el control de la natalidad; exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino; pruebas y tratamiento de ITS; y vacunas contra el VPH para prevenir ciertos tipos de cáncer.

Texas tiene el porcentaje más alto de residentes sin seguro que cualquier estado, según la Asociación Médica de Texas, y las disparidades en la atención médica tienen un impacto desproporcionado en las personas de bajos ingresos y de color. Las comunidades de Lubbock y los alrededores presentan tasas de ITS y embarazo en adolescentes que superan los promedios nacionales y de los estados, además de otras dificultades en materia de salud. La tasa de adultos sin seguro del condado de Lubbock fue un 11 por ciento superior al promedio nacional según la Evaluación de Necesidades de Salud Comunitaria de 2019.

Durante los últimos tres años, una de las prioridades de Planned Parenthood of Greater Texas ha sido ampliar los servicios de atención médica en el oeste de Texas para aumentar el acceso a la atención médica asequible. A fines de 2019, Planned Parenthood amplió el acceso a telemedicina en todo el oeste de Texas a través de la aplicación Planned Parenthood Direct.

Acerca de Planned Parenthood of Greater Texas

Durante más de 85 años, Planned Parenthood of Greater Texas ha sido proveedor de confianza de atención médica y educación sexual. Brindamos servicios de atención médica y educación a casi 85,000 tejanos cada año en Austin, Dallas, Denton, El Paso, Fort Worth, Paris, Plano, Tyler, Waco y las comunidades de los alrededores. Los pacientes pueden programar citas en ppgreatertx.org o llamando al 1-800-230-PLAN. Siga a @PPGreaterTX en Facebook, Twitter e Instagram para conocer las últimas novedades sobre Planned Parenthood of Greater Texas, y visite el sitio web para obtener la información más actualizada sobre Lubbock.

Contacto de prensa : Autumn Keiser, directora de Marketing y Comunicaciones

(512) 923-1985, [email protected]



FUENTE Planned Parenthood of Greater Texas

