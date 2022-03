Planon à nouveau désigné « Leader » par un cabinet de recherche indépendant

- La plateforme Planon est reconnue pour sa solution complète et intégrale d'optimisation de la gestion de l'immobilier et de l'environnement de travail

PARIS, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Planon se réjouit d'être à nouveau désigné « Leader » par le Green Quadrant® IWMS 2022 de Verdantix. Le rapport reconnait que les solutions numériques d'environnement de travail et de smart building de Planon offrent des fonctionnalités « end-to-end » de gestion de l'immobilier, des outils complets pour les services aux utilisateurs, des intégrations avancées en matière de Business Intelligence et de vastes fonctionnalités pour les prestataires de services FM.

Planon again named a ‘Leader’ in the Verdantix Green Quadrant®: Integrated Workplace Management Systems (IWMS) 2022.

L'analyse Green Quadrant® de Verdantix se concentre sur la plateforme IWMS innovante de Planon couvrant de nombreux domaines allant de la gestion de portefeuille immobilier, à la gestion des espaces et des services aux occupants, en passant par la gestion du développement durable. Planon est désigné parmi les « Leaders » dans le Green Quadrant IWMS de Verdantix depuis 2017.

« L'évaluation des capacités de Planon souligne la solidité fonctionnelle de sa plateforme intégrée dans les fonctions clés de l'IWMS, ce qui en fait un outil invariablement performant, quel que soit le point de comparaison. Planon dispose également de l'une des plus grandes bases d'utilisateurs IWMS avec plus de 2 500 clients dans divers secteurs d'activité», explique Joy Trinquet, Analyste du secteur Smart Buildings chez Verdantix.

« Le succès de Planon repose sur notre volonté de rendre la technologie plus efficace pour nos clients et notre investissement considérable en R&D. Nos fonctionnalités avancées permettent de connecter les bâtiments, usagers et processus en éliminant les silos de données et en alignant les solutions dans une seule plateforme », ajoute Pierre Guelen, PDG du groupe Planon. « Je suis très fier de cette reconnaissance qui témoigne de la détermination forte de nos collaborateurs à doter tous les acteurs de la vie du bâtiment d'informations utiles et exploitables, confirmant à nouveaux notre position de "Leader". »

Verdantix estime que Planon devrait être présélectionné par :

les entreprises ayant un besoin de suivi et de pilotage d'actifs à travers le monde ;

les entreprises de services FM pour améliorer leur productivité et gérer leurs opérations ;

les universités cherchant une solution de gestion des campus éprouvée ;

les entreprises avec des ambitions fortes de digitalisation.

Téléchargez un extrait gratuit du rapport ici.

