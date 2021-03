Planon classé dans la catégorie « Leaders » des solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail (ou IWMS) par l'IDC MarketScape

PARIS, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Planon nommé « Leader » par l'IDC MarketScape dans son évaluation mondiale 2020-2021 des fournisseurs d'IWMS (ou solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail)*. Expérience solide dans le secteur, stratégie de plateforme ouverte et écosystème de partenaires : telles sont les forces de Planon soulignées dans l'évaluation.

L'IDC MarketScape a évalué les fournisseurs de solutions de gestion intégrée de l'environnement de travail (IWMS) selon deux catégories principales :

Les capacités du fournisseur IWMS et son offre produit aujourd'hui. La future stratégie du fournisseur et son respect des exigences clients pour les trois à cinq prochaines années.

L'IDC MarketScape a identifié plusieurs forces de Planon, notamment :

Sa stratégie de plateforme ouverte, qui permet aux clients de connecter et intégrer différentes technologies, applications et PropTech facilement, de manière flexible et évolutive. La volonté de Planon d'étendre son écosystème de partenaires et d'en faire un atout majeur de sa stratégie de croissance. La configurabilité de Planon, y compris ses outils de configuration en libre-service, qui permettent aux clients d'aligner leur applications IWMS avec l'évolution de leurs besoins ou stratégies de façon continue.

Le rapport de l'IDC MarketScape stipule en outre que « [les organisations] avec un IWMS déjà en place sont capables de changer de cap plus facilement que celles qui dépendent encore de fichiers et systèmes obsolètes. » Il est tout particulièrement important pour les organisations devant faire face à l'incertitude et aux changements de leurs installations et portefeuilles immobiliers, non seulement pendant les confinements et restrictions liés à la COVID-19, mais aussi quand elles se prépareront pour la suite. Selon le rapport, « un SaaS moderne et un IWMS sur le cloud peuvent aider à orchestrer des prises de décisions et actions plus rapides qui s'appuient sur les données à l'échelle de l'entreprise par rapport aux systèmes hérités en silos, lents et incohérents. »

Ce rapport renforce la position de leader du marché de Planon qui fournit des fonctionnalités riches associées à des capacités de plateformes ouvertes sur le cloud, permettant ainsi à nos clients de connecter et d'intégrer la technologie immobilière de leur choix de façon durable et évolutive. L'évaluation complète est disponible ici.

*doc # US46261420, DECEMBER 2020

SOURCE Planon