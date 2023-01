Planon collabore avec Microsoft pour élargir son offre de services cloud et rejoint la P lace de marché Azure

NIMÈGUE, Pays-Bas, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Planon, fournisseur leader mondial en solution de gestion du smart building durable, a annoncé aujourd'hui avec Microsoft le déploiement de Microsoft Azure sur la plateforme cloud de Planon. Désormais, les clients existants et futurs de Planon, qui utilisent les systèmes de gestion intégrée des bâtiments et de l'environnement de travail (IWMS), ont la possibilité de choisir la technologie cloud qui convient le mieux à leur activité. Parallèlement, Planon se servira de la Place de marché Azure pour présenter certains de ses produits logiciels les plus populaires. Cela inclut en premier lieu Planon IWMS ainsi que Planon Workplace Edition et Planon Workplace Insights . Ce système sera étendu ultérieurement à d'autres solutions logicielles de Planon.

Henk Laracker, directeur des technologies chez Planon, a déclaré: « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Microsoft et de rejoindre son écosystème de partenaires. En proposant Microsoft Azure comme alternative à notre offre actuelle de technologie cloud pour la plateforme Planon, nous donnons à nos clients la possibilité de choisir leur fournisseur de services cloud favori, en fonction de leurs préférences informatiques internes. Nous sommes par ailleurs convaincus, en tant que fervents défenseurs du concept de plateforme ouverte, que le fait de nous associer à la P lace de marché Azure est un réel atout pour les clients. Ils bénéficieront ainsi d'une intégration facile, sécurisée et évolutive de nos solutions logicielles intelligentes et durables. »

Hermien Roebersen, responsable mondiale des solutions de partenaires chez Microsoft, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Planon dans notre programme de partenariat Microsoft Cloud. C'est formidable de voir que les clients de Planon ont désormais accès à nos services cloud Microsoft Azure et à la P lace de marché Azure. En renforçant notre partenariat, nous sommes en mesure de proposer un plus grand nombre d'options aux clients afin de mieux répondre à leurs besoins. »

Indépendamment de leur choix de plateforme, les clients de Planon pourront toujours bénéficier de l'ensemble des avantages de l'infrastructure cloud entièrement automatisée de Planon. Cela inclut notamment des économies d'échelle, des opérations informatiques plus durables, un contrôle des mises à niveau et une conformité totale avec les réglementations en matière de sécurité et de confidentialité.

SOURCE Planon