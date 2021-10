Planon in twee recente IDC MarketScape rapporten uitgeroepen tot een leider in CMMS- en facility managementsoftware

"We zijn verheugd dat we zijn benoemd tot een leider in CMMS en facility management", zegt Pierre Guelen, CEO van Planon. "Onze CMMS- en CAFM-oplossingen zijn essentiële onderdelen van Planons unieke platformbenadering voor Integrated Workplace Management Solutions (IWMS). Al onze oplossingen bieden rijke functionaliteit en zijn gebouwd op één geïntegreerd technologieplatform in de cloud dat werkt als unieke gegevensbron. Hierdoor kunnen klanten hun favoriete vastgoedtechnologie op elk moment eenvoudig schalen en uitbreiden naar verschillende domeinen."

Het IDC MarketScape Worldwide SaaS CMMS Application Vendor Assessment is een uitstekend rapport voor kopers die CMMS-leveranciers willen evalueren en informatie willen over de belangrijkste criteria voor de selectie van een CMMS- en technologiepartner.

"Door SaaS is de implementatie van CMMS-software nu getransformeerd in een meerjarige relatie. Organisaties hebben dus meer nodig dan alleen productfunctionaliteit. Ze moeten ook andere aspecten evalueren, zoals de klantbetrokkenheid, ecosysteembenadering, cloudlevering, softwarereleasestrategie, strategische routekaart en de algemene visie van een leverancier", zegt Juliana Beauvais, research manager, Enterprise Asset Management en Smart Facilities bij IDC. "Uiteindelijk gaat het erom een leverancier te vinden op wie u kunt vertrouwen en die zijn verplichtingen nakomt. Zoek een leverancier die zowel cultureel als technisch bij uw organisatie past."

Hetzelfde geldt ook voor organisaties die een technologiepartner voor de lange termijn zoeken voor hun geïntegreerd facility managementsysteem. In het IDC MarketScape for SaaS Facility Management (CAFM) Application Vendor Assessment wordt ook het volgende gesteld: "Organisaties moeten onderscheid kunnen maken tussen leveranciers van SaaS-oplossingen voor facility management op belangrijke gebieden zoals klantrelaties, configureerbaarheid, mobiliteit, locatie-intelligentie, IoT en visie, zowel nu als in de toekomst."

In beide IDC MarketScape-rapporten worden enkele sterke punten van Planon benadrukt, waaronder:

Planons open platform en partner-ecosysteem, dat kan worden geïntegreerd met bedrijfsapplicaties, leverancierssystemen, servicebedrijven, gebouwbeheersystemen, IoT-platforms, sensoren, enzovoort.

en partner-ecosysteem, dat kan worden geïntegreerd met bedrijfsapplicaties, leverancierssystemen, servicebedrijven, gebouwbeheersystemen, IoT-platforms, sensoren, enzovoort. Planons uitgebreide interactieve digitale visualisatiemogelijkheden voor het beheren van assets en gebouwen, inclusief AutoCAD- en BIM-integratie, het bouwen van digital twins met afbeeldingen, reality capture en cloud-gebaseerde visualisatie, rechtstreeks gekoppeld aan plattegronden en assets van gebouw.

voor het beheren van assets en gebouwen, inclusief AutoCAD- en BIM-integratie, het bouwen van digital twins met afbeeldingen, reality capture en cloud-gebaseerde visualisatie, rechtstreeks gekoppeld aan plattegronden en assets van gebouw. Het wereldwijde bereik en de wereldwijde groeistrategie van Planon. Planon heeft 14 kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië en biedt een productportfolio in 12 talen met live klantenondersteuning in vier talen.

Een gratis uittreksel van de rapporten over Planon is te verkrijgen via onderstaande links:

Over Planon

Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor vastgoedbeheer en facility management die digitalisering van gebouwen en diensten mogelijk maakt door de grote diversiteit aan slimme gebouwtechnologieën, bedrijfsoplossingen en data te integreren in één bron van waarheid en te transformeren naar toegevoegde waarde voor gebouweigenaren, gebouwgebruikers en service providers. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft zijn unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

Over IDC MarketScape

Het beoordelingsmodel van IDC MarketScape voor ICT-leveranciers geeft een overzicht van de concurrentiekracht van leveranciers in een bepaalde markt. Bij het onderzoek wordt een strikte scoremethode gebruikt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De scores worden gevisualiseerd in een grafische illustratie die de positie van elke leverancier binnen een bepaalde markt toont. IDC MarketScape biedt een duidelijk raamwerk waarin het product- en serviceaanbod, de mogelijkheden en strategieën en de huidige en toekomstige factoren voor marktsucces van IT- en telecommunicatieleveranciers zinvol kunnen worden vergeleken. Dit raamwerk biedt kopers van technologie ook een 360-gradenbeoordeling van de sterke en zwakke punten van huidige en potentiële leveranciers.

