Planon in zwei aktuellen IDC-MarketScape-Berichten zum „Leader" für CMMS und Facility Management-Anwendungen ausgezeichnet

Diese Positionierung bestätigt Planons Expertise, Führungsrolle und langfristige Vision im Bereich CMMS und integrierter Facility Management-Software, die Planon seinen Kunden seit mehr als 35 Jahren bereitstellt

FRANKFURT, Deutschland, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Planon ist stolz darauf, in zwei IDC-MarketScape-Berichten zum „Leader" in der Kategorie Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) und in der Kategorie Facility Management (CAFM) Applications – IDC MarketScape: Worldwide SaaS CMMS Application 2021 Vendor Assessment und IDC MarketScape: Worldwide SaaS Facility Management Application 2021 Vendor Assessment – ernannt worden zu sein. In den IDC-MarketScape-Bewertungen werden die Strategie der offenen Plattform und das Ökosystem von Planon, die digitalen Visualisierungsfunktionen sowie die globale Präsenz als wesentliche Stärken von Planon für seine Kunden gewürdigt.