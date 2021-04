Planos de saúde passam a cobrir 50 novos tratamentos em abril - Por Janssen

SÃO PAULO, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Após mais de três anos sem atualização, o novo Rol1 de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou a valer neste mês com a inclusão de 19 procedimentos e 50 medicamentos na lista de coberturas mínimas obrigatórias do sistema de saúde suplementar, sendo 19 novas antineoplásicos orais e 17 imunobiológicos.

A incorporação desses tratamentos ao rol de coberturas dos planos de saúde pode representar uma das poucas alternativas para alguns pacientes e um avanço para aumentar o arsenal terapêutico disponível aos médicos na hora de decidir a melhor alternativa terapêutica para cada caso. A lista não era atualizada desde 2018 e, durante esse período, tecnologias aprovadas pela Anvisa que chegaram ao Brasil deixaram de ser incorporadas, atrasando o acesso de pacientes a tratamentos mais modernos.

Entre as inclusões, estão medicamentos para diferentes enfermidades como as Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs); câncer de mama; terapia-alvo para Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), a forma mais comum de leucemia; câncer de pulmão e de próstata; e Linfomas não Hodgkin, incluindo o linfoma de células do manto (LCM). Já entre os procedimentos estão cirurgias para diagnóstico de doenças cardiovasculares, coluna e intestino, entre outras.

Câncer de Próstata

No Brasil, somente as terapias intravenosas para o câncer possuem inclusão automática no Rol da ANS após aprovação regulatória e comercialização no Brasil. Com as novas incorporações, os planos de saúde passam a oferecer aos seus usuários terapias orais para câncer de próstata sem metástase que já apresentam perda de resposta ao tratamento padrão nessa fase da doença. Essas medicações possuem dados clínicos demonstram eficácia em atrasar o início do estágio metastático e prolongar a vida dos pacientes, com qualidade. Para a doença na fase metastática, opções de terapias orais já estavam disponíveis nos planos.

Doenças autoimunes

Com a atualização, sete medicamentos para a psoríase moderada a grave também foram incorporados, sendo a primeira vez que imunobiológicos serão disponibilizados no sistema suplementar de saúde para esta indicação. A ampliação da cobertura ocorreu também para o tratamento das DIIs, com a incorporação de três imunobiológicos pra Retocolite Ulcerativa. Para muitos casos, os tratamentos imunobiológicos são a única opção de controle destas doenças.

Câncer no sangue

Outro grupo de pacientes a se beneficiar com o novo rol são os que receberam, no mínimo, um tratamento anterior para Linfoma de Células do Manto (LCM) e agora poderão ter acesso a terapia-alvo oral. A terapia-alvo também foi incorporada para tratamento em primeira linha de Leucemia Linfocítica Crônica (LCC), além de ampliação da obrigatoriedade de cobertura para pacientes com doença recaída ou refratária.

