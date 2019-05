Plánovaná kapacita společnosti LONGi do konce roku 2021: Monokrystalické plátky: 65 GW, monokrystalické moduly: 30 GW

Dodávky monokrystalických křemíkových plátků společnosti LONGi dosáhly v roce 2018 počtu 3,483 miliardy kusů, což představuje nárůst o 59 % oproti předchozímu roku. Roční dodávky solárních článků a modulů představují celkový výkon 7,072 GW, což je 50% nárůst oproti předchozímu roku. Společnost LONGi aktivně propagovala svou značku v mezinárodním měřítku, dosáhla průlomu v obchodních operacích a dosáhla rychlého růstu zásilek v USA, Evropě, Indii, Latinské Americe, Japonsku, Austrálii a Africe.

S výhledem do budoucna se společnost LONGi bude i nadále zaměřovat na globální trh a usilovat o dosažení globalizace zákazníků, služeb a managementu, aby mohla zákazníkům poskytovat vysoce výkonné a pokročilé produkty.

Do konce roku 2021, monokrystalické plátky 65 GW, monokrystalické moduly 30 GW

Ke konci roku 2018 dosáhla výrobní kapacita monokrystalických křemíkových ingotů/plátků LONGi výkonu 28 GW. Továrna na výrobu modulů v Chuzhou v provincii Anhui s výrobní kapacitou 5 GW byla uvedena do provozu v březnu 2019, což dále rozšiřuje kapacitu výroby vysoce výkonných monokrystalických modulů LONGi.

Společnost LONGi také představila nejnovější plánování kapacity: do konce roku 2019 bude kapacita výroby ingotů/plátků činit 36 GW, kapacita výroby článků 10 GW a kapacita výroby modulů 16 GW. Do konce roku 2020 bude kapacita výroby ingotů/plátků činit 50 GW, zatímco kapacita výroby článků bude 15 GW a kapacita výroby modulů 25 GW. Do konce roku 2021 dosáhne kapacita výroby ingotů/plátků celkového výkonu 65 GW, kapacita výroby článků 20 GW a kapacita výroby modulů 30 GW.

Zpráva také ukazuje, že dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje poskytly silnou podporu rozvoje nových technologií a produktů společnosti LONGi. V roce 2018 získala společnost LONGi 526 patentů.

