PlantPraxis e PlantForm firmam parceria com Bio-Manguinhos/Fiocruz

A droga original (Keytruda® da Merck) é líder global no mercado de tratamento oncológico e está prestes a ser a droga mais vendida do mundo até 2025, com vendas projetadas anuais de US$ 22,5 bilhões, devendo perder a exclusividade nos EUA, UE e Brasil em 2028.

"AxisBiotec, uma Empresa 100% brasileira, voltada para a pesquisa de produtos e serviços inovadores na área da saúde, trará juntamente com os seus parceiros e com uma das tecnologias mais promissoras do mundo, um biossimilar de baixo custo do Pembrolizumabepara o Brasil, o que significa acesso a tratamento de ponta para os brasileiros e economia para o SUS ", comentou Eduardo Cruz, CEO do Grupo Axis Biotec.

"Esse acordo promove as colaborações da PlantForm no Brasil para disponibilizar medicamentos contra o câncer, acessíveis e eficazes para milhões de brasileiros", disse o Dr. Don Stewart, Presidente e CEO da PlantForm

"Acreditamos fortemente que pode ser uma opção importante para levar biofarmacêuticos de alta qualidade/baixo custo e vacinas ao Sistema Único de Saúde (SUS). A PlantForm possui uma das tecnologias mais promissoras do campo, representando um parceiro ideal para buscar esse objetivo", comentou Sotiris Missailidis, diretor adjunto de Desenvolvimento Tecnológico da Bio-Manguinhos/Fiocruz.

A tecnologia proprietária da PlantForm, o sistema vivoXPRESS® à base de plantas, torna mais fácil, rápido e mais barato desenvolver e produzir biológicos para indicações, tanto já aprovadas, comonovas.

Com essa parceria, a iniciativa de pesquisa e desenvolvimento de três anos culminará em protocolos para ensaios clínicos fase 1 e fase 3. Após a conclusão bem-sucedida de ensaios clínicos e entrada no mercado no Brasil por meio da Bio-Manguinhos/Fiocruz e Axis Biotec/PlantPraxis, o Pembrolizumabe biossimilar será levado para o mercado mundial.

Sobre a parceria

A PlantPraxis é uma joint venture entre a PlantForm do Brasil (subsidiária integral da PlantForm Corporation) e a Axis Biotec Brasil para desenvolver e produzir versões biossimilares e/ou biobetters de medicamentos biológicos-chave utilizando a plataforma de fabricação vivoXPRESS®. Bio-Manguinhos é uma instituição governamental brasileira responsável pelo desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas, reagentes e biofarmacêuticos para atender às necessidades de saúde pública.

