PlantSnap интегрируется с платформой Snapchat

ТЕЛЛЕРАЙД (TELLURIDE), Колорадо, 16 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- PlantSnap , самое высокотехнологичное, универсальное и точное приложение для распознавания растений и обмена информацией в социальных сетях, сегодня вошло в число партнеров платформы Snapchat Scan, предоставляющей удобные и полезные функции для работы с камерой Snapchat. Отныне пользователи Snapchat могут мгновенно идентифицировать свыше 600 000 видов растений на своих снимках.

Алгоритм машинного обучения PlantSnap проанализирует изображение, распознает растение и отобразит его название на экране. Данная функция станет доступна пользователям уже с сегодняшнего дня.

Ознакомьтесь с интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-snapchat-scan-partnership/

"Важно понимать, что все мы являемся частью природы, существуем вместе окружающим нас миром, а не отдельно от него. И поэтому несем ответственность за защиту и сохранность окружающей среды для будущих поколений. Осознавая этот факт, мы создали инструмент, побуждающий людей остановиться и присмотреться поближе к естественной красоте вокруг нас, - прокомментировал основатель и генеральный директор PlantSnap Эрик Раллс (Eric Ralls). - Посредством высоких технологий возвращая людей назад к природе, приложение PlantSnap помогает всем от мала до велика почувствовать себя неотъемлемой частицей нашей потрясающей планеты. Вместе мы поможем миру понять простую истину: мы - лишь хранители Земли, а не ее хозяева".

PlantSnap не только восстанавливает связь между людьми и природой, но и создает базу данных растений, информация в которой будет полезна как натуралистам-любителям, так и профессиональным ботаникам. Приложение PlantSnap доступно на 37 языках и на сегодняшний день ежедневно используется более чем в 200 странах мира. Наша база данных насчитывает свыше 620 000 видов растений, а число установок приложения превышает 35 миллионов. PlantScape пользуется популярностью у садоводов, любителей пешего туризма, ландшафтных дизайнеров, преподавателей, студентов, грибников, травников и всех, кто любит природу.

"Команда PlantSnap стремится возрождать интерес к красоте и чудесам окружающего нас растительного мира, одновременно предоставляя ученым и любителям природы технологические инструменты для классификации своих находок и обмена опытом с единомышленниками, - добавил г-н Раллс. - Самый потрясающий момент в интеграции PlantSnap и Snapchat - это возможность привлечь 229 млн ежедневно активных пользователей платформы, многие из которых являются представителями поколения Z и, я уверен, сочтут функциональные возможности нашего приложения весьма полезными. И вместе нам удастся пробудить в людях любовь и уважение к природе и окружающей среде".

Изображение растения вместе с результатом его идентификации будут отображаться в пользовательском интерфейсе Snapchat, сопровождаясь ссылкой на дополнительную информацию о растении в приложении PlantSnap.

О приложении PlantSnap

Мгновенное распознавание растений всех видов и типов: цветов, деревьев, суккулентов, грибов и т.д.! PlantSnap - инновационное для идентификации растений от портала Earth.com . С его помощью пользователи могут во мгновение ока получать всю информацию об окружающей их фауне. Приложение предоставляет уникальную платформу для изучения природного мира в повседневной жизни. Пользователи Plantsnap в более чем 200 странах мира делают в среднем около 500 000 снимков в день. С помощью PlantSnap все люди на планете могут вносить собственный вклад в защиту и сохранение окружающей среды, просто фотографируя растения на своем пути.

Related Links

https://www.earth.com/



SOURCE PlantSnap, Inc.