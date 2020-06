PlantSnap traz identificação de plantas para o Snapchat

TELLURIDE, Colorado, 16 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O PlantSnap, o aplicativo mais avançado, abrangente e preciso tecnologicamente de identificação de plantas do mundo e da mídia social, foi anunciado hoje como o novo parceiro da plataforma Scan do Snapchat, que fornece experiências úteis, agradáveis e relevantes, através da câmera do Snapchat. Agora, os usuários do Snapchat podem identificar mais de 600.000 plantas diretamente da Câmera do Snapchat .

O algoritmo de aprendizado de máquina do PlantSnap irá então analisar e identificar a planta e exibir instantaneamente o nome da planta na tela. Isso começará a funcionar hoje.

Veja o press release em multicanais interativos aqui: https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-snapchat-scan-partnership/.

"É importante entendermos que somos parte da natureza, não separados dela. E que é nossa obrigação proteger o mundo para as futuras gerações. Por isso, criamos uma ferramenta que encoraja as pessoas a parar e explorar a beleza e as maravilhas do mundo em que vivem", disse o fundador e presidente-executivo da PlantSnap, Eric Ralls. "Ao conduzir as pessoas de volta para a natureza através do uso da tecnologia, o PlantSnap ajuda as pessoas jovens e as mais velhas a se sentir parte integral deste maravilhoso planeta. Juntos, podemos ajudar o mundo a entender que somos administradores da Terra, não seus proprietários".

O PlantSnap reconecta as pessoas com a natureza e também cria uma base de dados de plantas, que disponibiliza informações úteis para adeptos desse hobby e profissionais da área. O PlantSnap é traduzido para 37 idiomas e, atualmente, é usado em mais de 200 países, todos os dias. Agora, com mais de 620.000 plantas em sua base de dados e mais de 35 milhões de instalações até agora, o PlantSnap se tornou o aplicativo de preferência de jardineiros, excursionistas, paisagistas, professores, estudantes, exploradores e qualquer um que aprecia a natureza.

"Na PlantSnap, estamos reacendendo o interesse nas belezas e maravilhas da natureza e na surpreendente vida das plantas que nos cercam todos os dias, ao mesmo tempo que equipamos cientistas e entusiastas da natureza com a tecnologia para catalogar e compartilhar suas descobertas", disse Ralls. "O que é mais irresistível sobre essa integração do PlantSnap com o Snapshot é que ele nos dá a oportunidade de nos envolvermos com os 229 milhões de usuários ativos do Snapchat, diariamente, muitos dos quais são parte da Geração Z, na esperança de capturar seu interesse em plantas, ao mesmo tempo em que assumem um amor eterno e respeito pela natureza e pelo meio ambiente".

A foto e o nome da planta escaneada serão apresentados na interface do usuário do Snapchat, junto com um link para "Saiba mais" sobre a planta, através do aplicativo PlantSnap.

Sobre o PlantSnap

Identifica instantaneamente plantas de todas as espécies: flores, árvores, suculentas, cogumelos, cactos e muito mais. O PlantSnap é o aplicativo revolucionário de identificação de plantas do Earth.com, desenvolvido para ajudar você a identificar plantas em um estalar de dedos. Ele fornece aos usuários uma plataforma única para explorar o mundo natural na vida cotidiana. Em média, mais de 500.000 instantâneos são tirados diariamente, em mais de 200 países. O PlantSnap é uma maneira simples para todos os cidadãos da Terra exercerem um papel na proteção e preservação do meio ambiente por simplesmente tirar fotografias das plantas em todos os lugares que passam.

