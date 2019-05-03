Планы LONGi по наращиванию объемов производства: 65 ГВт пластин и 30 ГВт модулей к концу 2021 года

В прошлом году LONGi поставила зарубежным заказчикам 3,483 млрд монокристаллических кремниевых пластин, что на 59% больше, чем годом ранее. Годовой объем поставок солнечных элементов и модулей достиг 7,072 ГВт или на 50% больше по сравнению с предшествующим годом. LONGi активно продвигает свой бренд на международной арене и уже достигла заметных результатов на этом поприще. Высокими темпами растут объемы поставок в США, Европу, Индию, Латинскую Америку, Японию, Австралию и Африку.

Компания планирует и дальше концентрировать свои усилия на мировом рынке в стремлении обеспечить глобализацию клиентского обслуживания, технических сервисов и общего менеджмента с целью предоставления потребителям современных продуктов высочайшего качества.

Целевые показатели на конец 2021 года: 65 ГВт монокристаллических пластин и 30 ГВт монокристаллических модулей

По состоянию на конец 2018-го, мощность LONGi по производству монокристаллических кремниевых слитков/пластин достигла 28 ГВт. В марте 2019 года в эксплуатацию был введен завод по выпуску модулей производительностью 5 ГВт/год в городе Чучжоу (пров. Аньхой), что позволило компании нарастить свои мощности по производству высокоэффективных монокристаллических модулей.

LONGi также обнародовала свои новейшие планы по наращиванию производства: к концу текущего года объемы выпуска кремниевых слитков/пластин достигнут 36 ГВт, а мощности по производству элементов и модулей составят 10 ГВт и 16 ГВт соответственно. К концу 2020 года предприятие будет выпускать 50 ГВт кремниевых слитков/пластин, 15 ГВт элементов и 25 ГВт модулей. А уже к концу 2021 эти показатели достигнут отметок в 65 ГВт, 20 ГВт и 30 ГВт соответственно.

Как показывают данные финансового отчета, стабильные инвестиции в НИОКР обеспечивают мощную поддержку разработке новых технологий и продуктов LONGi. В 2018 году компания получила 526 патентов.

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