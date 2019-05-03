Планы LONGi по наращиванию объемов производства: 65 ГВт пластин и 30 ГВт модулей к концу 2021 года
May 03, 2019, 05:22 ET
СИАНЬ (XI'AN), Китай, 3 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- 30 апреля 2019 года компания LONGi обнародовала финансовый отчет за 2018 год, а также результаты хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года. По данным отчета, в 2018 году операционный доход LONGi составил 21,988 млрд юаней, что на 34,38% больше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров зарегистрированной на фондовой бирже компании, составила 2,558 млрд юаней. На конец первого квартала 2019 года, общий объем активов компании составлял 43,165 млрд юаней. Согласно результатам независимого исследования, на долю LONGi приходится 40% общемировых объемов производства монокристаллических кремниевых пластин. Этот факт позволяет компании укреплять свои позиции в качестве крупнейшего производителя монокристаллических модулей в мире. По данным индекса финансовой стабильности BNEF, измеряемого по показателю Alman-Z, LONGi занимает второе место среди фотоэлектрических предприятий мира и является безусловным лидером на китайском рынке.
Объем поставок монокристаллических элементов и модулей в 2018 году достиг 7,072 ГВт
В прошлом году LONGi поставила зарубежным заказчикам 3,483 млрд монокристаллических кремниевых пластин, что на 59% больше, чем годом ранее. Годовой объем поставок солнечных элементов и модулей достиг 7,072 ГВт или на 50% больше по сравнению с предшествующим годом. LONGi активно продвигает свой бренд на международной арене и уже достигла заметных результатов на этом поприще. Высокими темпами растут объемы поставок в США, Европу, Индию, Латинскую Америку, Японию, Австралию и Африку.
Компания планирует и дальше концентрировать свои усилия на мировом рынке в стремлении обеспечить глобализацию клиентского обслуживания, технических сервисов и общего менеджмента с целью предоставления потребителям современных продуктов высочайшего качества.
Целевые показатели на конец 2021 года: 65 ГВт монокристаллических пластин и 30 ГВт монокристаллических модулей
По состоянию на конец 2018-го, мощность LONGi по производству монокристаллических кремниевых слитков/пластин достигла 28 ГВт. В марте 2019 года в эксплуатацию был введен завод по выпуску модулей производительностью 5 ГВт/год в городе Чучжоу (пров. Аньхой), что позволило компании нарастить свои мощности по производству высокоэффективных монокристаллических модулей.
LONGi также обнародовала свои новейшие планы по наращиванию производства: к концу текущего года объемы выпуска кремниевых слитков/пластин достигнут 36 ГВт, а мощности по производству элементов и модулей составят 10 ГВт и 16 ГВт соответственно. К концу 2020 года предприятие будет выпускать 50 ГВт кремниевых слитков/пластин, 15 ГВт элементов и 25 ГВт модулей. А уже к концу 2021 эти показатели достигнут отметок в 65 ГВт, 20 ГВт и 30 ГВт соответственно.
Как показывают данные финансового отчета, стабильные инвестиции в НИОКР обеспечивают мощную поддержку разработке новых технологий и продуктов LONGi. В 2018 году компания получила 526 патентов.
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SOURCE LONGi Solar
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