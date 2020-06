Planzo, diretor de videoclipe que coleciona milhões de views no YouTube com suas produções, vem apostando em novos artistas da cena soteropolitana

Planzo nasceu e foi criado na comunidade de Mata Escura, em Salvador. Com muito esforço e determinação, deu início ao sonho de tornar-se produtor de audiovisual. Os primeiros passos trilhados por Planzo no audiovisual foram dados com uma câmera amadora e tutoriais do Youtube, plataforma que hoje, graças ao seu talento, ele soma milhões de visualizações.

Entre os clipes realizados por ele estão "Novinha Pode Pá" (mais de 21 milhões de visualizações), "Seu Ex é Feio" (7 milhões), e "Viola do Mal" (2,5 milhões views).

Como empreendedor, Planzo fundou a Planzo Company, uma produtora especialista em publicidade e produção audiovisual, que inclui a realização de clipes, DVDs e aftermovies (vídeos divulgados após a realização de um grande evento mostrando os seus melhores momentos).

Dentre os mais diversos trabalhos de aftermovies realizados pela produtora, estão o Baile da Santinha. Além disso, dirigiu o clipe da música "A Noite Inteira".

O tão conhecido "Bloco das Poderosas", também completa a bagagem de trabalhos do produtor, o qual foi realizado pela Lord Bull films em parceria com a Planzo Company.

Atualmente, o jovem produtor vem apostando em artistas da cena soteropolitana. Com o selo "Planzo Music", ele também vem com a proposta de trabalhar com o Reggaeton onde vem desenvolvendo projetos para se lançar como artista juntamente com o produtor musical Rafa Jah. Como o ritmo latino ainda não é tão popular no Brasil, sua meta é ser uma das referências na produção desse estilo musical.

FONTE Planzo Company

