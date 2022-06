Plasan apresenta novo veículo - WILDER

KIBBUTZ SASA, Israel, 13 junio 2022 /PRNewswire/ -- Na Eurosatory 2022, a Plasan Sasa Ltd. ("Plasan") está demonstrando um novo veículo empolgante, projetado desde o início para atender às necessidades de patrulhas militares e forças especiais. O projeto inovador quebra o paradigma de que as forças tinham que escolher entre mobilidade, proteção e poder de fogo.

Plasan Wilder Ultra-Light Armored Vehicle



O Wilder oferece proteção Stanag 4569 nível 2 para quatro pessoas em um pacote compacto pesando apenas 3,7 T e oferece uma carga útil total de 800 kg. Com um enorme curso da roda de 370 mm graças a um sistema de suspensão patenteado exclusivo, um motor confiável de 420 Nm que aciona as quatro rodas por meio de uma caixa automática de oito marchas e uma posição de condução central com visão panorâmica, o Wilder tem o mobilidade e capacidade off-road de um buggy de corrida, combinado com a proteção e poder de fogo operado remotamente normalmente visto apenas em veículos com peso duas vezes maior. A consciência situacional é excelente para os quatro ocupantes no confortável monocoque Kitted Hull™ com ar-condicionado, e o compartimento de carga traseira pode acomodar sem dificuldades um palete da OTAN carregado com equipamentos e suprimentos para uma missão prolongada.

Leve e compacto, o Wilder é transportável internamente pelo CH47, tornando-o implementável onde quer que suas forças precisem estar e permitindo que ele empreenda várias missões, como reconhecimento e invasões nos terrenos mais difíceis e nas condições mais adversas.

As opções disponíveis incluem tração nas quatro rodas e controle remoto de todo o veículo. Os tripulantes podem descer e guiar remotamente o veículo com seu armamento até um local seguro sem se colocarem em perigo. Com este recurso drive-by-wire totalmente integrado e câmeras e sensores acoplados, o Wilder também está preparado para uma operação totalmente autônoma.

O Wilder também pode ser acoplado ao ATeMM da Plasan para criar um veículo 6x6 híbrido-elétrico com 2T de carga combinada e toda a potência exportável e capacidade do sistema dos exclusivos ATeMM e ATeMM Tandem.

Este projeto voltado às necessidades do cliente, altamente inovador, está sendo oferecido pela Plasan como um produto pronto para uso ou em forma de kit para montagem local por fabricantes de veículos em todo o mundo.

O WILDER e o ATeMM serão apresentados em nosso estande EXT Pe6B, e231 da Eurosatory.

FONTE Plasan Sasa Ltd.

