Plasticase/NANUK kündigt neuen EMEA Director of Sales and Commercial Strategy an

GRONINGEN, Niederlande, 16. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Präsident und CEO von Plasticase Inc. José Chagnon und Herman Vaszlovsky, Geschäftsführer von NANUK EU bv, gaben heute die Ernennung von Ken Adriaenssens zum EMEA Director of Sales and Commercial Strategy bekannt. Plasticase Inc. ist der in Quebec, Kanada, ansässige Hersteller von NANUK Professional Protective Cases.

Ken kommt mit 15 Jahren Erfahrung im Schutzkoffergeschäft zu NANUK. Er hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb und Account Management, Geschäftsentwicklung, Projektmanagement und Kundensupport inne.