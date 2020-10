Plataforma científica é lançada no Brasil

Iniciativa é da farmacêutica Biogen, empresa de biotecnologia com foco em neurociência

SÃO PAULO, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A classe médica brasileira, em especial os neurologistas, contam com um novo canal de informação científica: o Neurodiem - um portal que reúne, em um único lugar, os últimos avanços quando o assunto é neurologia. A plataforma, voltada para médicos, traz notícias, resumos de estudos em neurociência e artigos científicos exclusivos - escritos por especialistas e publicados em revistas reconhecidas internacionalmente. "Não é tarefa fácil se manter atualizado diante de inúmeras publicações científicas e a correria do dia a dia. Poder contar com um espaço que contém conteúdos diversos e nos conectam, ainda mais, com a neurociência, é extremamente importante", explica Jefferson Becker, professor de Neurologia da Escola de Medicina da PUCRS.

Os especialistas que acessarem a plataforma poderão acompanhar as principais novidades apresentadas nos congressos internacionais mais relevantes do mundo, como o American Academy of Neurology Annual Meeting (AAN) - o maior encontro de médicos neurologistas. "Este ano, o portal (já disponível em outros países) fez a cobertura online de mais de 13 congressos. O Neurodiem também oferece serviço personalizado, como as newsletters, que podem ser customizadas de acordo com o assunto de interesse do especialista", explica Marcelo Gomes, diretor médico da Biogen, empresa pioneira em neurociência que fomenta a discussão sobre doenças neurológicas e investe na educação médica continuada constantemente.

A plataforma conta com comitês científicos que administram e validam o conteúdo, "A equipe responsável pelo Neurodiem avalia constantemente as necessidades dos usuários para fornecer os melhores recursos, e o resultado tem sido extremamente positivo. Trata-se de uma plataforma totalmente independente e não há qualquer conteúdo promocional", finaliza Gomes.

Em tempos de pandemia, o Neurodiem também oferece informações específicas sobre a Covid-19, como resumos da literatura clínica sobre as manifestações neurológicas do vírus e recomendações de especialistas a respeito dos cuidados. "Estar em compasso com a atualidade é um dos maiores benefícios desse novo portal, ele chega em um momento relevante no qual a ciência se vê confrontada todos os dias com notícias falsas e teorias que surgem sem a menor comprovação científica. Poder contar com um canal confiável é ter um aliado importante no desenvolvimento da medicina como um todo", reforça Becker.

Lançado em 2018 na França, o Neurodiem está disponível em seis idiomas e acessível para profissionais de saúde nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Canadá e Japão. Em 2019, um ano após seu lançamento, foi eleito pelos neurologistas como o segundo site mais importante de neurologia em oito países pesquisados.

Para ter acesso a todos os serviços oferecidos, é preciso se cadastrar no www.neurodiem.com.br, a inscrição é gratuita.

SOURCE Biogen