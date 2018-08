Plataforma de arrendamento online Spotahome aterra em Lisboa

A plataforma online de reservas de arrendamento para estadias de média e longa duração Spotahome opera já de forma consolidada em Lisboa. Desde que iniciou operações no passado mês de março, a empresa tem estado a gerir acordos com proprietários particulares e empresas gestoras de património imobiliário para reforçar a sua presença na capital portuguesa. Atualmente, conta com mais de 500 apartamentos, casas e quartos em apartamentos partilhados para alugar em Lisboa. No Porto está a replicar o mesmo modelo: quase uma centena de propriedades podem ser arrendadas através da plataforma.

Esta plataforma digital é uma solução especialmente pensada para profissionais do setor imobiliário e proprietários de residências que vêm no aluguer residencial (de média e longa duração) uma solução para rentabilizar os seus ativos imobiliários. A startup está a mudar o mercado do arrendamento graças a um modelo de negócio diferenciado em que se eliminam as visitas em pessoa à propriedade, o que constitui uma poupança de tempo e dinheiro. A empresa verifica as casas uma a uma e encarrega-se de criar vídeo explicativos, fotografias a 360º graus, plantas e informação sobre o bairro em que se situa a propriedade, tudo de forma completamente gratuita para o proprietário. Além disso, oferece garantias adicionais para cobrir cancelamentos de contratos, possíveis falhas na casa e proteção face a não pagamento.

Hugo Monteiro, VP de Engenharia e cofundador da Spotahome, assinala que "não podia estar mais orgulhoso daquilo que estamos a conseguir em Portugal. Para mim, trazer esta ideia de negócio de Espanha para Lisboa e também para o Porto não é apenas um sucesso no negócio, é um êxito pessoal. Viemos para ficar e somos a opção de arrendamento online para o público local".

Financiamento e solvência internacional

Desde a sua criação em 2014, a Spotahome acumulou 75 milhões de dólares em investimento e gerou para os senhorios que alugam as suas propriedades através da sua plataforma mais de $120 milhões. Em pouco tempo, a Spotahome posicionou-se como uma das empresas preferidas de Silicon Valley, graças ao recente investimento do fundo de capital de risco Kleiner Perkins e pela solidez dos seus resultados: em 4 anos, a empresa foi capaz de estender as suas operações a 17 países da União Europeia e do Médio Oriente e através dela é possível alugar um apartamento em 33 cidades de todo o mundo.

O Spotahome Group, uma holding de PropTech formada pela fusão da Erasmusu com a Spotahome, é atualmente líder europeia em arrendamentos residenciais online, com mais de 130.000 propriedades em 450 cidades de 65 países.

Criada em 2014, a Spotahome é uma startup espanhola que se orgulha de possuir um modelo absolutamente radical, que procura revolucionar o setor imobiliário no mundo inteiro. A sua plataforma dispõe da mais abrangente lista de apartamentos, quartos, estúdios e residências de estudantes, destinados a arrendamentos não turísticos de prazos superiores a 30 dias, que podem ser reservados através de um processo 100% online, sem necessidade de visitas pessoais às propriedades. Isto representa uma poupança de tempo e dinheiro tanto para os inquilinos como para os senhorios. Os Homecheckers (inspetores) da Spotahome visitam pessoalmente as propriedades para verificarem as informações que são publicadas no site e na aplicação. Tiram fotografias profissionais, elaboram plantas das casas, registam vídeos em HD das propriedades e da vizinhança, e escrevem descrições detalhadas sobre as habitações.

Presentemente, o Spotahome Group é o líder europeu em PropTech no segmento de arrendamento residencial para estudantes e é composto pelas startups espanholas Spotahome e Erasmusu. A holding emprega 270 pessoas de 30 nacionalidades e tem uma oferta global de mais de 130.000 propriedades em mais de 450 cidades de 65 países, que podem ser arrendadas através das duas plataformas.

