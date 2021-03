Plataforma de liquidez de criptomoedas Black Ocean abre lista de permissões de clientes

Os primeiros clientes poderão operar todos os sistemas e experimentar as vantagens da plataforma de exchange Black Ocean O projeto oferece um pool de liquidez, bem como um serviço de dark pool para clientes institucionais, juntamente com os formadores de mercado (market makers), para que todas as necessidades dos usuários sejam satisfeitas.

Além disso, a Black Ocean tem um programa de incentivo para clientes listados:

Top 3: recompensa de token $50 -30- 15k e melhores condições de negociação;

-30- e melhores condições de negociação; Top 10: condições de negociação extremamente melhoradas;

Top 50: melhores condições de negociação.

A Black Ocean foi projetada para oferecer liquidez e execuções para exchanges e mesas OTC. Isso significa que um cliente pode ser conectado ao pool de liquidez da Black Ocean e encaminhar seu fluxo de pedidos (de seus clientes) para o local de negociação da empresa. Os formadores de mercado (market makers) da Black Ocean executarão esses pedidos e a Black Ocean pagará por esse fluxo de pedidos para um cliente.

O segundo segmento da Black Ocean é um dark pool. O projeto pode atender à demanda do cliente para negociar mais de US$ 300k por transação em um modelo RFQ. A Black Ocean oferece algumas vantagens em comparação com plataformas de exchange comuns e OTC:

Nenhum risco para a contraparte - as negociações serão realizadas sob um modelo de exchange e os ativos do cliente serão armazenados em um custodiante licenciado (a Black Ocean usa a Cactus Custody da Matrixport);

- as negociações serão realizadas sob um modelo de exchange e os ativos do cliente serão armazenados em um custodiante licenciado (a Black Ocean usa a Cactus Custody da Matrixport); Nenhuma flutuação de mercado - se você enviar uma ordem de US$ 300k em uma plataforma de exchange, você causará uma movimentação de preços e poderá sofrer perdas.

O projeto Black Ocean tem como objetivo desenvolver relacionamentos sólidos com seus clientes, para que todos os usuários possam obter informações detalhadas com as últimas notícias por meio de canais oficiais. Basta acessar o site oficial bo.market e se inscrever nas redes sociais da Black Ocean para manter contato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1470918/Black_Ocean.jpg

FONTE Black Ocean

SOURCE Black Ocean